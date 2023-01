ポンと押すだけ、パンや小物に『リラックマ』を可愛く刻印！

子どもたちも大喜び! リラックマやキイロイトリ、コリラックマにチャイロイコグマ、とってもかわいい10種類のリラックマたちが刻印できる新感覚のハンコ「リラックマ 焼印コレクション」を紹介する。

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」から登場する「リラックマ 焼印コレクション」は、「紙に押せるハンコ以外に、手作りのお菓子やパンに刻印できるハンコは作れませんか?」というユーザーの声に応えて企画された、熱で焼きつけて刻印するハンコ。子どもたちも大好きな『リラックマ』のキャラクターを、お菓子やパンといった食品にかわいく刻印することができる。

刻印できるデザインは、リラックマやキイロイトリ、コリラックマにチャイロイコグマのかわいい10種類から選択可能。焼印部分は2.5×2.5センチの真鍮(しんちゅう)製で、木製の持ち手が付いている。

ホットケーキやパン、どら焼き、カステラ、卵焼きといった食品だけでなく、布製品や革製品、木工品にも刻印でき、手軽にリラックマたちのグッズが作れちゃう!

なお、刻印したものを販売することはできないため、個人の趣味の範囲内で、あなただけの『リラックマ』グッズを作ってみよう♪

(C)2023 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.