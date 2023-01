6月3、4日に石川・石川県産業展示館1~4号館で開催されるライブイベント「百万石音楽祭2023~ミリオンロックフェスティバル~」の出演アーティスト第1弾が発表された。

このたび出演がアナウンスされたのは、梅田サイファー、カネヨリマサル、神はサイコロを振らない、キュウソネコカミ、Creepy Nuts、GLIM SPANKY、SHE'S、-真天地開闢集団-ジグザグ、四星球、SUPER BEAVER、SCANDAL、Chilli Beans.、なきごと、PassCode、ハルカミライ、ハンブレッダーズ、04 Limited Sazabys、HEY-SMITH、My Hair is Bad、Maki、moon drop、ヤングスキニー、優里、UNISON SQUARE GARDEN、reGretGirl、レトロリロン、ROTTENGRAFFTYの27組。このイベントには2日間で総勢60組が出演予定で、追加出演者が今後も随時発表される。

なお本日1月27日18:00にチケットの第1次先行予約の受付がスタートした。詳細はオフィシャルサイトで確認を。

百万石音楽祭2023~ミリオンロックフェスティバル~

2023年6月3日(土)石川県 石川県産業展示館1~4号館

OPEN 10:00 / START 10:30



2023年6月4日(日)石川県 石川県産業展示館1~4号館

OPEN 10:00 / START 10:30



<出演者>

梅田サイファー / カネヨリマサル / 神はサイコロを振らない / キュウソネコカミ / Creepy Nuts / GLIM SPANKY / SHE'S / -真天地開闢集団-ジグザグ / 四星球 / SUPER BEAVER / SCANDAL / Chilli Beans. / なきごと / PassCode / ハルカミライ / ハンブレッダーズ / 04 Limited Sazabys / HEY-SMITH / My Hair is Bad / Maki / moon drop / ヤングスキニー / 優里 / UNISON SQUARE GARDEN / reGretGirl / レトロリロン / ROTTENGRAFFTY / and more