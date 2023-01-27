東京ヤクルトスワローズ　春季キャンプ2023情報　期間日程スケジュール　…

東京ヤクルトスワローズ 最新情報

いよいよ球春到来を迎えるプロ野球。2023年シーズンに向け、2月1日から全12球団が一斉に春季キャンプのスタートを切る。開催に向け、続々と参加メンバーも発表されている。ここでは、春季キャンプの日程・キャンプ地・メンバー振り分けをまとめた。今回は、東京ヤクルトスワローズ編。

期間

一軍

日程

2023年2月1日（水）～2月27日（月）

※休養日：4日（土）、8日（水）、13日（月）、17日（金）、22日（水）

場所

ANA BALL PARK 浦添

二軍

日程

2023年2月1日（水）～2月24日（金）

※休養日：4日（土）、8日（水）、13日（月）、17日（金）、21日（火）

場所

西都原（さいとばる）運動公園野球場

一軍

投手

ケラ、石山泰稚、高梨裕稔、山下輝、清水昇、石川雅規、木澤尚文、吉村貢司郎、小川泰弘、田口麗斗、市川悠太、大西広樹、小澤怜史、高橋奎二、金久保優斗、尾仲祐哉、長谷川宙輝、サイスニード、久保拓眞、竹山日向、ピーターズ、エスピナル

捕手

中村悠平、松本直樹、内山壮真、古賀優大

内野手

奥村展征、山田哲人、元山飛優、長岡秀樹、オスナ、宮本丈、北村恵吾、村上宗隆、武岡龍世、三ツ俣大樹、赤羽由紘

外野手

並木秀尊、丸山和郁、塩見泰隆、青木宣親、サンタナ

二軍

投手

原樹理、奥川恭伸、星知弥、吉田大喜、杉山晃基、梅野雄吾、柴田大地、山本大貴、成田翔、坂本拓己、大下佑馬、嘉手苅浩太、今野龍太、近藤弘樹、山野太一、鈴木裕太、沼田翔平、丸山翔大、下慎之介

捕手

西田明央、松井聖、橋本星哉

内野手

西浦直亨、川端慎吾、荒木貴裕、西村瑠伊斗、太田賢吾、小森航大郎、松本友

外野手

山崎晃大朗、澤井廉、濱田太貴、岩田幸宏