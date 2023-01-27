【DeNA】横浜ベイスターズ　春季キャンプ2023情報　期間日程スケジュール…

横浜DeNAベイスターズ 最新情報

いよいよ球春到来を迎えるプロ野球。2023年シーズンに向け、2月1日から全12球団が一斉に春季キャンプのスタートを切る。開催に向け、続々と参加メンバーも発表されている。ここでは、春季キャンプの日程・キャンプ地・メンバー振り分けをまとめた。今回は、横浜DeNAベイスターズ編。

期間

A班

日程

2023年2月1日(水)～2月26日(日)

※休養日：2月6日(月)、10日(金)、14日(火)、20日(月)、24日(金)

場所

アトムホームスタジアム宜野湾

B班

日程

2023年2月1日(水)～2月25日(土)

※休養日：2月5日(日)、9日(木)、14日(火)、18日(土)、22日(水)

場所

名瀬運動公園市民球場

A班

投手

東克樹、阪口皓亮、伊勢大夢、石田健大、大貫晋一、小園健太、山﨑康晃、坂本裕哉、入江大生、吉野光樹、濵口遥大、上茶谷大河、三浦銀二、橋本達弥、R.ガゼルマン、笠原祥太郎、京山将弥、平良拳太郎、E.エスコバー、森原康平、宮城滝太、石川達也、J.B.ウェンデルケン

捕手

松尾汐恩、戸柱恭孝、伊藤光、山本祐大

内野手

林琢真、牧秀悟、森敬斗、柴田竜拓、田中俊太、知野直人、京田陽太、N.ソト

外野手

大田泰示、桑原将志、T.オースティン、佐野恵太、神里和毅、楠本泰史、蝦名達夫、関根大気、勝又温史、T.アンバギー

B班

投手

徳山壮磨、、三嶋一輝、今永昇太、平田真吾、森下瑠大、深沢鳳介、田中健二朗、池谷蒼大、髙田琢登、中川虎大、宮國椋丞、松本隆之介、櫻井周斗、草野陽斗、加藤大、渡辺明貴、H.マルセリーノ、今野瑠斗、Y.ディアス、スターリン

捕手

益子京右、東妻純平、東出直也、上甲凌大

内野手

大和、藤田一也、粟飯原龍之介、小深田大地、宮﨑敏郎、蓮（鈴木 蓮）、西巻 賢二

外野手

梶原昂希、村川凪、大橋武尊