【日ハム】日本ハムファイターズ　春季キャンプ2023情報　期間日程スケジ…

北海道日本ハムファイターズ 最新情報

いよいよ球春到来を迎えるプロ野球。2023年シーズンに向け、2月1日から全12球団が一斉に春季キャンプのスタートを切る。開催に向け、続々と参加メンバーも発表されている。ここでは、春季キャンプの日程・キャンプ地・メンバー振り分けをまとめた。今回は、北海道日本ハムファイターズ編。

期間

一軍

日程

2023年2月1日(火)～2月27日(月)

場所

タピックスタジアム名護（名護市営球場）

ファーム

日程

2023年2月1日(水)～2月25日(土)

場所

かいぎんスタジアム国頭（くいなエコ・スポレク公園内）

一軍

投手

矢澤宏太、加藤貴之、上沢直之、伊藤大海、吉田輝星、上原健太、金村尚真、田中正義、河野竜生、井口和朋、ポンセ、畔柳亨丞、鈴木健矢、齋藤友貴哉、石川直也、長谷川威展、北山亘基、根本悠楓、宮内春輝、北浦竜次、齋藤綱記、松岡洸希

捕手

伏見寅威、古川裕大、宇佐見真吾、梅林優貴

内野手

加藤豪将、上川畑大悟、野村佑希、アルカンタラ、清宮幸太郎、石井一成、阪口樂、細川凌平、奈良間大己

外野手

松本剛、淺間大基、江越大賀、五十幡亮汰、今川優馬、万波中正

二軍

投手

生田目翼、達孝太、玉井大翔、杉浦稔大、宮西尚生、立野和明、堀瑞輝、西村天裕、福田俊、ロドリゲス、ガント、池田隆英、安西叶翔、松浦慶斗、メネズ、田中瑛斗、松本遼大、齊藤伸治、福島蓮、柳川大晟、中山晶量、山本晃大、柿木蓮、姫野優也

捕手

清水優心、郡拓也、田宮裕涼

内野手

中島卓也、谷内亮太、有薗直輝、水野達稀、山田遥楓

外野手

木村文紀、阿部和広、藤田大清、山口アタル、王柏融