オリックス・バファローズ 最新情報

いよいよ球春到来を迎えるプロ野球。2023年シーズンに向け、2月1日から全12球団が一斉に春季キャンプのスタートを切る。開催に向け、続々と参加メンバーも発表されている。ここでは、春季キャンプの日程・キャンプ地・メンバー振り分けをまとめた。今回は、オリックス・バファローズ編。

期間

Aグループ

日程

2023年2月1日（水）～3月2日（木）

※休養日：2月6日（月）、9日（木）、13日（月）、17日（金）、21日（火）、27日（月）

場所

宮崎市清武総合運動公園（SOKKENスタジアム）

Bグループ

日程

2023年2月1日（水）～3月2日（木）

※休養日：2月6日（月）、9日（木）、13日（月）、17日（金）、21日（火）、27日（月）

場所

宮崎市清武総合運動公園（清武第2野球場）

Aグループ

投手

山崎福也、宮城大弥、平野佳寿、山本由伸、山岡泰輔、近藤大亮、村西良太、田嶋大樹、比嘉幹貴、阿部翔太、本田仁海、横山楓、小木田敦也、山田修義、山崎颯一郎、漆原大晟、東晃平、宇田川優希

捕手

若月健矢、森友哉、石川亮、頓宮裕真

内野手

野口智哉、紅林弘太郎、太田諒、宜保翔、中川圭太、セデーニョ、園部佳太、大里昂生

外野手

渡部遼人、元謙太、来田涼斗、池田陵真、佐野皓大、渡邉大樹、山中尭之

Bグループ

投手

山下舜平大、曽谷龍平、竹安大知、齋藤響介、鈴木康平、前佑囲斗、日髙暖己、黒木優太、吉田凌、椋木蓮、富山凌雅、小野泰己、佐藤一磨、中田惟斗、川瀬堅斗、辻垣高良、西濱勇星、才木海翔、入山海斗

捕手

福永奨、中川拓真、釣寿生、村上喬一朗

内野手

石岡諒太、安達了一、西野真弘、宗佑磨、大城滉二、内藤鵬、山足達也、上野響平

外野手

福田周平、杉澤龍、小田裕也、T－岡田、佐野如一、杉本裕太郎、平野大和、茶野篤政