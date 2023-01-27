中日ドラゴンズ　春季キャンプ2023情報　期間日程スケジュール　キャンプ…

中日ドラゴンズ 最新情報

いよいよ球春到来を迎えるプロ野球。2023年シーズンに向け、2月1日から全12球団が一斉に春季キャンプのスタートを切る。開催に向け、続々と参加メンバーも発表されている。ここでは、春季キャンプの日程・キャンプ地・メンバー振り分けをまとめた。今回は、中日ドラゴンズ編。

期間

一軍

日程

2023年2月1日(水)～2月27日(月)

※休養日：2月6日(月)、2月13日(月)、2月17日(金)、2月24日(金)

場所

Agreスタジアム北谷

二軍

日程

2023年2月1日(水)～2月24日(金)

※休養日：2月6日(月)、2月13日(月)、2月17日(金)

場所

オキハム読谷平和の森球場

一軍

投手

小笠原慎之介、田島慎二、橋本侑樹、柳裕也、髙橋宏斗、涌井秀章、岡田俊哉、大野雄大、福谷浩司、森博人、松葉貴大、鈴木博志、砂田毅樹、清水達也、藤嶋健人、山本拓実、福島章太、石川翔

捕手

木下拓哉、山浅龍之介、加藤匠馬

内野手

田中幹也、高橋周平、村松開人、龍空、溝脇隼人、ダヤン・ビシエド、福永裕基、オルランド・カリステ

外野手

細川成也、鵜飼航丞、アリスティデス・アキーノ、福元悠真、三好大倫、岡林勇希、ソイロ・アルモンテ

二軍

投手

根尾昂、谷元圭介、梅津晃大、石森大誠、仲地礼亜、祖父江大輔、福敬登、岡野祐一郎、森山暁生、勝野昌慶、上田洸太朗、近藤廉、竹内龍臣、岩嵜翔、加藤翼、垣越建伸、松木平優太、松田亘哲、松山晋也、野中天翔

捕手

大野奨太、味谷大誠、郡司裕也、石橋康太

内野手

石川昂弥、石垣雅海、濱将乃介、髙松渡、福田永将、星野真生、堂上直倫、ペドロ・レビーラ、樋口正修

外野手

大島洋平、ブライト健太、伊藤康祐、加藤翔平、後藤駿太、ギジェルモ・ガルシア