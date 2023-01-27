読売ジャイアンツ（巨人）　春季キャンプ2023情報　期間日程スケジュール…

読売ジャイアンツ（巨人） 最新情報

いよいよ球春到来を迎えるプロ野球。2023年シーズンに向け、2月1日から全12球団が一斉に春季キャンプのスタートを切る。開催に向け、続々と参加メンバーも発表されている。ここでは、春季キャンプの日程・キャンプ地・メンバー振り分けをまとめた。今回は、読売ジャイアンツ（巨人）編。

期間

一軍

日程

2月1日（水）～14日（火） 宮崎キャンプ

※休養日：2月6日（月）、10日（金）

2月16日（木）～3月5日（日） 沖縄キャンプ

※休養日：2月20日（月）、24日（金）、3月1日（水）

場所

ひなたサンマリンスタジアム宮崎

沖縄セルラースタジアム那覇

ほか

二軍

日程

2月1日（水）～28日（火） 宮崎キャンプ

※休養日：2月6日（月）、10日（金）、15日（水）、20日（月）、24日（金）

場所

ひなたひむかスタジアム

三軍

日程

2月1日（水）～28日（火） 都城キャンプ

※休養日：2月6日（月）、10日（金）、15日（水）、20日（月）、24日（金）

場所

高城運動公園野球場

一軍

投手

大勢、菅野智之、山﨑伊織、戸郷翔征、今村信貴、山田龍聖、グリフィン、鍵谷陽平、赤星優志、ビーディ、高梨雄平、船迫大雅、メンデス、堀田賢慎、菊地大稀、井上温大、ロペス

捕手

小林誠司、大城卓三、岸田行倫

内野手

湯浅大、吉川尚輝、中島宏之、坂本勇人、中田翔、松田宣浩、岡本和真、門脇誠、秋広優人、増田陸

外野手

長野久義、丸佳浩、萩尾匡也、ブリンソン、ウォーカー、オコエ瑠偉、鈴木大和

二軍

投手

翁田大勢、山田龍聖、赤星優志、桜井俊貴、戸根千明、高木京介、山本一輝、笠島尚樹、木下幹也、鍬原拓也、山崎友輔、横川凱、鈴木優

捕手

山瀬慎之助、亀田啓太、前田研輝

内野手

増田大輝、廣岡大志、若林晃弘、中山礼都、北村拓己、菊田拡和、香月一也

外野手

石川慎吾、岡田悠希、重信慎之介、浅野翔吾、松原聖弥、梶谷隆幸

三軍

投手

笠島尚樹、髙田竜星、奈良木陸、田村朋輝、吉村優聖歩、富田龍、山﨑友輔、太田龍、森本哲星、鴨打瑛二、阿部剣友、田中豊樹

捕手

坂本勇人、大津綾也、前田研輝

内野手

加藤廉、中田歩夢、デラクルーズ、相澤白虎、岡本大翔、北村流音

外野手

笹原操希、ティマ、三塚琉生、大城元、保科広一

立ち上げ班（二軍）

投手

髙橋優貴、平内龍太、伊藤優輔、花田侑樹

捕手

萩原哲

外野手

立岡宗一郎