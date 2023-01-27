埼玉西武ライオンズ　春季キャンプ2023情報　期間日程スケジュール　キャ…

埼玉西武ライオンズ 最新情報

いよいよ球春到来を迎えるプロ野球。2023年シーズンに向け、2月1日から全12球団が一斉に春季キャンプのスタートを切る。開催に向け、続々と参加メンバーも発表されている。ここでは、春季キャンプの日程・キャンプ地・メンバー振り分けをまとめた。今回は、埼玉西武ライオンズ編。

期間

A班

日程

2023年2023年2月6日(月)～23日(木・祝)

※休養日：10日(金)、15日(水)、20日(月)

場所

宮崎県日南市南郷中央公園

B班

日程

2023年2月6日(月)～23日(木・祝)

※休養日：10日(金)、15日(水)、20日(月)

場所

高知県立春野総合運動公園

A班

投手

渡邉勇太朗、高橋光成、宮川哲、隅田知一郎、松本航、佐藤隼輔、浜屋将太、平井克典、森脇亮介、青山美夏人、ボー、與座海人、本田圭佑、張奕、今井達也、ティノコ、大曲錬、平良海馬、水上由伸、エンス

捕手

古賀優斗、柘植世那、中熊大智

内野手

児玉亮涼、山川穂高、山野辺翔、外崎修汰、源田壮亮、渡部健人、マキノン、山村崇嘉、呉念庭、陽川尚将、川野涼多

外野手

蛭間拓哉、ペイトン、若林楽人、鈴木将平、西川愛也、高木渉

B班

投手

増田達至、公文克彦、佐々木健、山田陽翔、田村伊知郎、井上広輝、羽田慎之介、黒田将也、赤上優人、齊藤大将、粟津凱士 、伊藤翔、上間永遠、ヘレラ 、出井敏博、三浦大輝、豆田泰志、菅井信也

捕手

岡田雅利、野田海人、齊藤誠人、牧野翔矢、是澤涼輔、古市尊

内野手

平沼翔太、ブランドン、中山誠吾、佐藤龍世、中村剛也、滝澤夏央、長谷川信哉、野村和輝

外野手

栗山巧、金子侑司、古川雄大、愛斗 、仲三河優太、岸、川越誠司、コドラド、モンテル、ジョセフ