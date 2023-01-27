阪神タイガース 最新情報

いよいよ球春到来を迎えるプロ野球。2023年シーズンに向け、2月1日から全12球団が一斉に春季キャンプのスタートを切る。開催に向け、続々と参加メンバーも発表されている。ここでは、春季キャンプの日程・キャンプ地・メンバー振り分けをまとめた。今回は、阪神タイガース編。

期間

一軍

日程

2月1日(水)～2月27日(月)

※休養日：2月3日(金)、8日(水)、13日(月)、17日(金)、22日(水)

場所

宜野座村野球場

二軍

日程

2月1日(水)～2月27日(月)

※休養日：2月3日(金)、8日(水)、13日(月)、17日(金)、22日(水)

場所

うるま市具志川野球場

一軍

投手

岩崎優、岩貞祐太、西純矢、西勇輝、青柳晃洋、B・ケラー、伊藤将司、才木浩人、浜地真澄、村上頌樹、K・ケラー、島本浩也、桐敷拓馬、大竹耕太郎、加治屋蓮、岡留英貴、湯浅京己、石井大智、岩田将貴、ビーズリー

捕手

梅野隆太郎、坂本誠志郎、榮枝裕貴

内野手

木浪聖也、大山悠輔、熊谷敬宥、佐藤輝明、渡邉諒、糸原健斗、小幡竜平、中野拓夢、植田海、原口文仁

外野手

近本光司、ノイジー、髙山俊、井上広大、島田海吏、ミエセス、前川右京、板山祐太郎

二軍

投手

馬場皐輔、森木大智、秋山拓巳、鈴木勇斗、髙橋遥人、門別啓人、二保旭、及川雅貴、茨木秀俊、富田蓮、小林慶祐、小川一平、渡邉雄大、望月淳志、伊藤稜、川原陸、佐藤蓮

捕手

長坂拳弥、藤田健斗、中川勇斗、片山雄哉

内野手

山本泰寛、北條史也、高濱祐仁、戸井零士、遠藤成、髙寺望夢

外野手

森下翔太、井坪陽生、小野寺暖、豊田寛、野口恭佑