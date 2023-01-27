東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報

いよいよ球春到来を迎えるプロ野球。2023年シーズンに向け、2月1日から全12球団が一斉に春季キャンプのスタートを切る。開催に向け、続々と参加メンバーも発表されている。ここでは、春季キャンプの日程・キャンプ地・メンバー振り分けをまとめた。今回は、東北楽天ゴールデンイーグルス編。

期間

一軍

日程

2023年2月1日（水）～19日（日）

※休養日：2月5日（日）、11日（土・祝）、17日（金）予定

場所

沖縄県金武町 金武町ベースボールスタジアム

二軍

一次キャンプ 日程

2023年2月1日（水）～19日（日）

※休養日：2月5日（日）、10日（金）、15日（水）予定

場所

沖縄県久米島町 久米島野球場

二次キャンプ 日程

2023年2月21日（火）～3月5日（日）

※休養日：未定

場所

お倉ヶ浜総合公園

一軍

投手

松井裕樹、岸孝之、バニュエロス、則本昂大、田中将大、荘司康誠、小孫竜二、高田孝一、渡辺翔太、内間拓馬、伊藤茉央、松井友飛、藤平尚真、藤井聖、西垣雅矢、鈴木翔天、瀧中瞭太、辛島航、西口直人、小峯新陸、内星龍、宮森智志、

佐藤智輝、福森耀真

捕手

太田光、炭谷銀仁朗、安田悠馬、堀内謙伍

内野手

小深田大翔、浅村栄斗、阿部寿樹、茂木栄五郎、鈴木大地、フランコ、黒川史陽、平良竜哉、山崎剛、伊藤裕季也、ギッテンス、渡邊佳明、入江大樹、ウレーニャ

外野手

辰己涼介、吉野創士、田中和基、島内宏明、小郷裕哉、正隨優弥

二軍

投手

塩見貴洋、安樂智大、早川隆久、酒居知史、弓削隼人、宋家豪、津留崎大成、高田萌生、泰勝利、石橋良太、林優樹、吉川雄大、引地秀一郎、王彦程、古賀康誠、清宮虎多朗、竹下瑛広

捕手

田中貴也、石原彪、水上桂、江川侑斗

内野手

銀次、横尾俊建、村林一輝、永田颯太郎、澤野聖悠、辰見鴻之介

外野手

西川遥輝、岡島豪郎、前田銀治、武藤敦貴、和田恋、柳澤大空、大河原翔