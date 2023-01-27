福岡ソフトバンクホークス　春季キャンプ2023情報　期間日程スケジュール…

福岡ソフトバンクホークス 最新情報

いよいよ球春到来を迎えるプロ野球。2023年シーズンに向け、2月1日から全12球団が一斉に春季キャンプのスタートを切る。開催に向け、続々と参加メンバーも発表されている。ここでは、春季キャンプの日程・キャンプ地・メンバー振り分けをまとめた。今回は、福岡ソフトバンクホークス編。

期間

一・二軍

日程

2月1日（水）～3月2日（木）

※休養日：2月6日（月）、10日（金）、15日（水）、20日（月）、24日（金）

場所

宮崎市 生目の杜運動公園

三軍

日程

2月1日（水）～3月2日（木）

※休養日：2月6日（月）、10日（金）、15日（水）、20日（月）、24日（金）

場所

タマホーム スタジアム筑後

一軍

投手

津森宥紀、又吉克樹、東浜巨、有原航平、甲斐野央、和田毅、大津亮介、J.ガンケル、高橋礼、石川柊太、椎野新、森唯斗、杉山一樹、大関友久、藤井皓哉、松本晴、板東湧梧、泉圭輔、R.オスナ、嘉弥真新也、松本裕樹、笠谷俊介

捕手

嶺井博希、甲斐拓也、谷川原健太、渡邉陸

内野手

川瀬晃、F.ガルビス、W.アストゥディーヨ、今宮健太、牧原大成、三森大貴、周東佑京、リチャード、野村勇

外野手

近藤健介、中村晃、柳田悠岐、C.ホーキンス、栗原陵矢、佐藤直樹、正木智也、柳町達、生海

二軍

投手

風間球打、武田翔太、尾形崇斗、髙橋純平、田浦文丸、古川侑利、田上奏大、中村亮太、重田倫明、三浦瑞樹、M.フェリックス、村上舜、A.ロドリゲス、渡邊佑樹、木村光

捕手

牧原巧汰・海野隆司・九鬼隆平

内野手

増田珠、井上朋也、川原田純平、野村大樹、緒方理貢、伊藤大将、勝連大稀、三代祥貴

外野手

笹川吉康、上林誠知、水谷瞬、川村友斗、仲田慶介

※上記以外のメンバーは三軍、またはリハビリ組。