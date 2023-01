【サンリオ】キュートでエモい！人気キャラたちのアイテムを一挙にチェック☆

ハローキティやシナモロール、マイメロディやクロミといったファンシーな人気キャラクターを世に送り出し続けているサンリオ。毎年キャラクターの人気投票が行われることでも話題を集めています。

さまざまや企業ともコラボしており、「ここにもキティちゃん!」というシーンに出会ったこともあるはず。YouTubeの『HELLO KITTY CHANNEL』に公開された動画【あらためましての自己紹介】では、キティちゃんが「仕事を選ばない」と言われているとことに対して、「『選ばない』っていうか、むしろ『全部選んでる』。キティがやりたいって思ったことを全部やった結果が今。『やりたいことは全部やる』っていうのがキティらしさ」と発言しています。

そんなたくさんのサンリオキャラから、今回はクロミやシナモロールをメインに、昭和デビュー組のグッズもご紹介♪

ポップでエモい、そしてレトロで可愛いアイテムを改めてチェックしていきましょう!

●【Purse Pets サンリオキャラクターズ】

生きているかのようにまばたきなどのリアクションをする斬新なデザインのバッグ『パースペッツ』!

2022年10月に登場したハローキティとマイメロディデザインに続き、国内外で人気沸騰中の「クロミ」が『パースペッツ』シリーズに仲間入りを果たしました!

『パースペッツ』は、頭をなでると目を閉じたり声を出して反応したりするなど、30種以上のリアクションができるバッグ! ”クロミちゃん” と、ワクワク&楽しいコミュニケーションをとることが可能です!

本アイテムは、1月26日(木)から発売開始とのこと。

スマートフォンや小さな財布が入る容量があるため、お出かけの肩掛けバックとしても活躍してくれますよ♪

●【サンリオレトロトランク】

ミニチュアのトランクにサンリオキャラクターたちをプリントした『サンリオキャラクターズ レトロトランク ミニチュアコレクション』が、カプセルトイとブラインドBOXの2形態で2023年2月上旬に登場します♪

今回のラインナップは、「パティ&ジミー」「マイメロディ」「タキシードサム」「フレッシュパンチ」「ゴロピカドン」「ニャニィニュニェニョン」。いずれも昭和時代にデビューし、令和の現在も、たくさんの人々を夢中にさせているキャラクターたちばかり。

サイズは約横4.6cm×高さ3.7cmで、内部にはミラーシール、上部にはぱっちん留め、底部分には円形の脚が付いた本格仕様になっています!

2023年1月17日からは、ケンエレファント オンラインショップでブラインドBOX・6個パックの予約が始まっていますよ♪

●【サンリオ×サンキューマート】

かわいいアイテムが並び女子中高生を中心に人気のショップ『サンキューマート』のバレンタインへ向けたラインナップとして、サンリオキャラクターズのプチギフトなどが登場です♪

今回は、「シナモロール」「ハンギョドン」「クロミ」「マイメロディ」「ポチャッコ」の5キャラクターがピックアップ。おめめをうるうるせた表情がかわいい ”エモきゅん” シリーズのアイテムがサンキューマートでは初登場となっています。

『ハンドソープ&タオルセット』のハンドソープもキャラクターごとに異なる香りとなっていて、シナモロールはシトラス、ハンギョドンはミント、クロミはベリー、マイメロディはストロベリー、ポチャッコはバニラ! 推しキャラで選んだり好きな香りで決めたりしても楽しそう♪

プレゼントとしてはもちろん、自分でも揃えたくなっちゃうラインナップをチェックしてみてはいかがでしょう?

●【サンリオ×チュッパチャプス】

サンリオキャラクターズと、スペインで誕生した棒付きキャンディ『チュッパチャプス』がコラボレーション!

今回のコラボでは、人気キャラクターがひしめき合うサンリオキャラクターズの中から「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポチャッコ」「クロミ」の5キャラクターをメインにした全21アイテムが展開!

それぞれキャラクターのイメージカラーに加えて、ハローキティはいちご、マイメロディはさくらんぼ、シナモロールはレモン、ポチャッコはりんご、クロミはグレープをモチーフとした「チュッパチャプス」のパッケージのような柄の衣装に身を包んでいるのがとってもキュート♪

ぬいぐるみ、マスコットホルダー、ポーチは全5種、「ポムポムプリン」や「リトルツインスターズ」なども加わったクリアファイルセット、メモ、シールセットといったステーショナリーのほか、トートバッグ、シークレットキーホルダー、シークレットヘアクリップも用意されているので、推しキャラクターで揃えたり、好きなモチーフやカラーで選んだりしてみても◎。

コラボアイテムは、サンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップなどで発売中です!

●【クロミ×サンキューマート】

『クロミ』が手がけるプロジェクト ” #世界クロミ化計画 ” が、390円(税込429円)を中心としたかわいいアイテムが集まるショップ『サンキューマート』とコラボ!

2005年のTVアニメ『おねがいマイメロディ』で初登場したあと数々のグッズ展開が始まったクロミは、サンリオキャラの中でも数少ない悪役で、国内外でも大人気のキャラクターです♪

” #世界クロミ化計画 ” は、共に自分史上最高の自分を目指す「KUROMIES(クロミーズ)」を増やし、世界をクロミとKUROMIESでいっぱいにするプロジェクト。2021年10月31日から始動しています。

今回のコラボは、『誰もがなりたい自分をめざせる世界を作る』という本プロジェクトのコンセプトにサンキューマートが賛同してスタートしました。

パープルがメインカラーのアイテムは、ラバーキーホルダーや缶バッジといった小物のほか、初ラインナップとなるバスフィズもラインナップしています♪

●【サンリオ×ゴディバ】

大人気キャラ『シナモロール』とベルギーの高級チョコレートブランド・ゴディバが今年もコラボレーション♪ いつもよりおめかししたシナモロールに大注目です!

今回で12回目となるハローキティとゴディバのコラボレーションは、毎年楽しみにコレクションしているファンもいるほど人気のバレンタイン限定ギフトシリーズ。2015年からはマイメロディが加わり、さらに2023年はシナモロールがラインナップに仲間入り!

ハローキティはパール付きのリボン、マイメロディはレースの大きなヘッドドレス、シナモロールはチョコレートカラーのハットのほか、ゴディバのチョコレートのラッピングイメージのリボンがあしらわれているのがとってもキュート♪

ハローキティとマイメロディは足裏、シナモロールはハット部分に「GODIVA 2023」の年号が入っています。

また、セットになっているGキューブ(チョコレート/各5粒入)は、ハローキティは「ミルク」、マイメロディは「ミルクヘーゼルナッツ」、シナモロールは「ミルクソルテッドキャラメル」と、フレーバーを楽しむことができますよ♪

