『ハイチュウミニ』にサンリオキャラクターズがやってきた♪

ハイチュウミニが、サンリオの人気キャラクターとコラボレーション! サンリオキャラがデザインされたパッケージの「ハイチュウミニ」「ハイチュウミニプチパック」「ハイチュウミニパウチ」が1月下旬より順次、期間限定で発売となる。

「ハイチュウミニ」「ハイチュウミニプチパック」は、ぶどう・オレンジ・メロン・ソーダの4つの味でビタミンCとカルシウムが入ったミニザイズのハイチュウ。本商品には、シナモロール、ポムポムプリン、ハローキティがデザインされている。

また、「ハイチュウミニパウチ」は、甘くソフトな食感のぶどうとキウイ、そしてすっぱくハードな食感のレモンとソーダという、2つの食感と4つの味が楽しめるミニサイズのハイチュウ。2種類の食感の違いを表現するために、マイメロディとマイメロディの自称ライバルのクロミを大きくデザイン!

幅広い層に愛されているサンリオのキャラクターとコラボレーションした、可愛いパッケージデザインの「ハイチュウ」をぜひ味わってみてくださいね♪

