日丸屋秀和原作によるミュージカル「ヘタリア～The Fantastic World～」のキャラクタービジュアルが公開された。
4月7日から10日まで大阪・東大阪市文化創造館で、4月15日から23日まで東京・日本青年館ホールで上演される「ヘタリア～The Fantastic World～」。長江崚行扮するイタリアら、前作「The world is wonderful」出演キャラクターたちに加え、新シリーズで初登場となる上田悠介扮するドイツ、磯野亨扮するオランダらのキャラクタービジュアルが公開された。
さらにアンサンブルキャストとして、仲田祥司、町田尚規、伊東征哉、山口渓、松崎友洸、安久真修、丸山武蔵、船橋拓幹の出演も決まった。チケットの先行販売は明日1月28日12時より受付開始。
「ミュージカル『ヘタリア～The Fantastic World～』」
日程：2023年4月7日（金）～10日（月）
場所：大阪府 東大阪市文化創造館 Dream House 大ホール
日程：2023年4月15日（土）～23日（日）
場所：東京都 日本青年館ホール
スタッフ
原作：「ヘタリア World★Stars」日丸屋秀和（集英社「少年ジャンプ＋」連載）
演出：吉谷晃太朗
脚本：なるせゆうせい
企画制作・プロデュース：4cu（Frontier Works Inc.）
制作：株式会社 FAB
大阪共催：PFI 東大阪文化創造館株式会社
主催：ミュージカル「ヘタリア FW」製作委員会
キャスト
イタリア役：長江崚行
ドイツ役：上田悠介
日本役：植田圭輔
アメリカ役：磯貝龍乎
イギリス役：廣瀬大介
フランス役：寿里
中国役：杉江大志
スペイン役：山田ジェームス武
プロイセン役：高本学
オランダ役：磯野亨
アンサンブル：仲田祥司、町田尚規、伊東征哉、山口渓、松崎友洸、安久真修、丸山武蔵、船橋拓幹
(c)日丸屋秀和／集英社・ミュージカル「ヘタリア FW」製作委員会