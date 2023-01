乃木坂46賀喜遥香 大みそかの裏話「齋藤飛鳥さんとしゃべる列、写真を撮る列ができた！」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。1月26日(木)の放送では、リスナーのメッセージをきっかけに、昨年の大みそかに出演した『第73回NHK紅白歌合戦』での裏話を伝えました。かっきー先生、明けましておめでとうございます! 紅白歌合戦とCDTVお疲れ様でした!「裸足でSummer」最高でした! 引きの画になったとき、メンバーみんなのダンスが綺麗に揃っていてとても感動しました! 圧巻の披露でした! ブラボー!!! 紅白歌合戦の裏での出来事などあったら教えてほしいです!(15歳)賀喜:あなたサッカー好きでしょ!? 詰め込まれてるな~(笑)。ありがとうございます! 『紅白』の裏話かぁ……「裸足でSummer」を披露させていただいたんですけど、綺麗でかわいらしい衣装を作っていただいて、ありがとうございました。1期生の齋藤飛鳥さんが最後ということで、みんなで「頑張るぞ!」って言って挑んだ舞台だったんですけど……終わった後、行列だったんです。飛鳥さんとしゃべる列、写真を撮る列ができてて……! ありがたいことに、『紅白歌合戦』に出演させていただいた後に『CDTV(「CDTV ライブ!ライブ!年越しスペシャル 2022→2023」)』さんのほうに急いで行かなければいけない! っていうので、焦り焦りでおしゃべりしました。いままでは、飛鳥さんに「好きです!」って言っても、「へへへへっ、そうかそうか」みたいな感じだったんですけど、紅白の日に「大好きですぅー」って言ったら、「私も大好き!」って返ってきたんです……! その動画も撮ってたんですけど、どこにも出してないです(笑)。「飛鳥さんから“大好き”が返ってきた! やったー!」って思いながら年越しました(笑)。楽しかったですね~、いい思い出です!もう1月後半か! って感じですけど、私にとって忘れられない年末、大みそかになりましたね。『圧巻の披露』と言っていただいて、ありがとうございます。ぜひまた、飛鳥さんとおしゃべりできたらいいなって思います。そのためには、私も頑張ろうと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/