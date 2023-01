LiSA『地味ファッションから脱出するには？』に回答 おしゃれ度が少し増すポイントとは

LiSAがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」。1月25日(水)の放送では、リスナーから届いた質問や相談に回答しました。そのなかから、おしゃれに関する相談とアドバイスを紹介します。私は無意識に地味な服ばかり選んでいて、プライベートで出かける時に、母から「事務員みたい」と言われてしまいます。おしゃれ番長であるLiSA先生、地味じゃないファッションを教えていただけますか?(26歳)LiSA:人にファッションのことを言われるのってもやもやしますね。そうですね~……派手なものを1つだけ足す!LiSA先生は、逆に派手なものがすごく好きなんです。全部が柄になってしまうということでたまに悩みます……(笑)。なんだけど、自分が今日着たい服を1個だけ最初に決めて、それに合わせてコーディネートを組んでいくと、すごくバランスが良くなる気がします。なので(地味が気になるなら)1個だけ、バッグとかバッグにつけるキーホルダーとか、帽子とかマフラーとかに派手なものを入れてみると、少しおしゃれ度が増すんじゃないかなーと思いますね。1個だけ派手なもの、ぜひ入れてみてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/