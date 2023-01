2023年スローガン『Just do it～あとはやるだけ～』　仙台育英・須江航監…

仙台育英・須江航監督 インタビュー

これ以上のメッセージはない、最高の言葉

2023年、須江航監督は年が明けるタイミングに合わせて、チーム全員にスローガンを送った。

『Just do it ~あとはやるだけ~』

決して、大手スポーツブランドのマネをしたわけではない。須江監督が、スローガン誕生の秘話を嬉しそうに語ってくれた。

「昨年の10月中旬、学校のグラウンドから、秋の東北大会(山形開催)にバスで向かうときでした。ベンチ入りメンバーを乗せたバスが動き始めようとしたタイミングで、2年生の菅野圭汰が車輪付きのホワイトボードを走りながら引っ張ってきて、そのボードをドンドンと叩いたんです。『みんな、これを見ろ!』って。ホワイトボードには、『あとはやるだけ!』とシンプルな言葉が書いてありました。そのときに思ったんです。『今の彼らに、これ以上のメッセージはない。最高の言葉』。2023年のスローガンが決まりました」

「Just do it」を加えたのは、『あとはやるだけ』を強調するためだ。

仙台育英のチームスローガンは、夏の全国制覇によって広く知られるようになった『日本一からの招待』。さらに、その年ごとのスローガンを決め、進むべき方向を示している。

「言葉によって、人は動き、人の心が動くことによって、チームは作られていく」

「過去と現在と未来をつなぐ言葉こそが、チームを突き動かす。過去にこんなことがあり、現在はこのような状況で、これを大事にしていけば、思い描いた未来に近付ける」

自著『仙台育英 日本一からの招待』(カンゼン)でも語っているように、言葉を大事にしている指導者だ。

昨年は、「必要な言葉を見極めたい」とスローガンの発表を2月まで延ばしたすえに、『Everything's all up to me ?全ては自分次第?』を掲げた。

日本一を目指した2021年夏、監督就任後初めて宮城大会で敗退。挽回を期すために選んだ言葉だった。

「コロナ禍2年。未だに多くの活動が制限され、従来通りの高校生活ができない日々が続いている。その中で何にも言い訳をせずに今を精一杯生き、高校野球をとおして多くのことを学び切るために『全ては自分次第』であると前向きにひた向きに選手、指導者がともに進んでいく」

2022年世代はその言葉どおりに突き進み、うまくいかなかったことも苦しんだことも、すべてを自分の糧にして、ひとつひとつの壁を乗り越えていった。

守備と走塁で掴んだ東北大会制覇

夏の日本一を成し遂げてから、周囲はずっと騒がしかった。

髙橋煌稀、尾形樹人のバッテリー、キャプテンでショートの山田脩也、中軸の齋藤陽ら、日本一を経験した主力が多数残ったことで、「センバツに出るのは当然」「夏春連覇」と周囲からは期待の声が上がっていた。

須江監督はこうした声を冷静に受け止め、「勝負事はそんなに甘くはない。人がひとりでも入れ替われば、まったく別のチーム」と、選手にもマスコミにも言い続けた。

県大会では決勝に進むも、東北高校に敗れ、秋の連覇記録が10で止まった。

「決勝で負けたことで、選手たちが『勝負は甘くはない』『頑張っているのは自分たちだけではない』と、心から気付いてくれました。やっぱり、負けや失敗から得ることのほうが圧倒的に多いですよね」

人生は敗者復活戦――。

須江監督の座右の銘である。負けから何を学ぶか。「勝って得ることは2割ぐらいしかない」と言葉をつなぐ。

県大会の決勝で敗れた後、学校の室内練習場で行ったミーティングで、須江監督は強い言葉を投げかけた。

「東北大会で、絶対にセンバツの出場権を掴む。センバツに出られるかどうかが、仙台育英の向こう10年を決める戦いになる。夏の日本一を、勢いや偶然だけで終わらせないためにも、センバツに出ることが絶対に必要」

「守備と走塁で勝つ」と戦い方を明確にして、ロースコアの接戦をモノにする戦略を磨いた。青森山田との初戦は1対1で最終回に突入し、9回表1アウト満塁から尾形が勝ち越しスクイズを決めて、勝ち越した。

「選手の誰もが100パーセント、スクイズと思っていたはずです。それだけ、意思統一がはっきりできていました」

冬は個の伸長に力を注ぐ

2023年年明け、須江監督は新たなスローガンを発表するとともに、選手に向けたメッセージを添えた。

“夏の全国制覇チームから多くの下級生メンバーが残り、周囲の期待が否が応にも高まっています。実際は穏やかで弟気質の選手が多く(実際の家族構成でも本当に弟が多い!)、秋は「弟’s」と名付けて、責任感や思考や行動のスピードの向上、意識改革を行ってきました。

長所を伸ばし、短所に丁寧に向き合う鍛錬の冬を超えて、春の甲子園、そして夏の宮城県を勝ち抜き、第105回の甲子園大会へ。

何にも惑わされず、目の前のことをひとつひとつ丁寧に積み重ねて、仙台育英の野球の真髄である、「個の伸長」と「準備」と「徹底の本質」を追求し、試合前には全てを終え、プレイボールの瞬間には「勝敗は決まっている」と思うほどに思考を整理して挑みます。”

2022年『Everything’s all up me ~全ては自分次第~』。

過去をつなぎ、2023年は全く新しい、2度目の初優勝へ向けて――。

この冬はトレーニングを中心に、徹底して「個の伸長」に取り組み、「フィジカルの数値は軒並み上がっている」と自信を覗かせる。2月上旬から実戦練習に入り、センバツで勝つためにもっともベストな戦略を練っていく。

「Just do it ~あとはやるだけ~」

万全の準備でセンバツに挑む。

書籍情報

『』

定価:1870円(本体1700円+税)

2022年夏 東北勢初の甲子園優勝!

「青春は密」「人生は敗者復活戦」「教育者はクリエイター」「優しさは想像力」

チーム作りから育成論、指導論、教育論、過去の失敗談まで、監督自らが包み隠さず明かす!

『人と組織を育てる須江流マネジメント術』

<有言実行!夢の叶え方>

基準と目標を明確化 努力の方向性を示す

選手の声に耳を傾け、主体性を伸ばす

データ活用で選手の長所・短所を〝見える化"

日本一激しいチーム内競争の先に日本一がある

高校野球が教えてくれる、本当に大切なことを学ぶ