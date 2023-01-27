◆ ベテランの中村、栗山はB班
西武は27日、2月6日からスタートする春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。
ルーキーでは、ドラフト1位・蛭間拓哉外野手（22＝早稲田大）、4位・青山美夏人投手（22＝亜細亜大）、6位・児玉亮涼内野手（24＝大阪ガス）の3人がA班スタート。
WBCに出場する山川穂高内野手と源田壮亮内野手もA班に入り、ベテランの中村剛也内野手、栗山巧外野手、増田達至投手はB班で始動することになった。
今回発表されたメンバーの一覧は以下の通り。
◆ 春季キャンプ参加予定選手
▼ A班（南郷）
＜投手＞
渡辺、高橋、宮川、隅田、松本、佐藤隼、浜屋、平井、森脇、青山、ボー、与座、本田、張奕、今井、ティノ、大曲、平良、水上、エンス
＜捕手＞
古賀、柘植、中熊
＜内野＞
児玉、山川、山野辺、外崎、源田、渡部、マキノン、山村、呉念庭、陽川、川野
＜外野＞
蛭間、ペイトン、若林、鈴木、西川、高木
▼ B班（春野）
＜投手＞
増田、公文、佐々木、山田、田村、井上、羽田、黒田、赤上、斉藤大、粟津、伊藤、上間、ヘレラ、出井、三浦、豆田、菅井
＜捕手＞
岡田、野田、斉藤誠、牧野、是沢、古市
＜内野＞
平沼、ブランドン、中山、佐藤龍、中村、滝沢、長谷川、野村
＜外野＞
栗山、金子、古川、愛斗、仲三河、岸、川越、コドラド、モンテル、ジョセフ