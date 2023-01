Tani Yuukiが3月29日に2ndアルバム「多面態」をリリースする。

本作には昨年9月に配信された「もう一度」や、ライブ定番曲となっている「夢喰」など全12曲を収録。初回限定盤と通常盤の2形態が用意され、初回限定盤には「Myra」の「THE FIRST TAKE」バージョンなどボーナス音源を収めた特典CDと、昨年12月に行われたツアー「UNITE」のファイナル東京・Spotify O-EAST公演の模様を収めたBlu-rayが付属する。また、Tani Yuukiは4月6日から全国ツアーを開催。新作アルバムにはツアーのリハーサル見学イベントの抽選応募券も封入される。

さらに2022年4月にオフィシャル通販サイトとタワーレコード限定で販売された1stアルバム「Memories」が、2ndアルバムの発売日と同じ3月29日に全国流通盤として再販されることも決定した。

Tani Yuuki「多面態」収録内容

CD

DISC 1(共通)

・自分自信

・夢喰

・もう一度

・燦々たるや

ほか全12曲収録予定

DISC 2(初回限定盤)

・Myra - From THE FIRST TAKE

ほか

Blu-ray(初回限定盤)

・Tani Yuuki Live Tour 2022 "UNITE" 公演本編(2022年12月21日東京・Spotify O-EAST)

Tani Yuuki Zepp Tour 2023 “多面態”

2023年4月6日(木)愛知県 Zepp Nagoya

2023年4月14日(金)福岡県 Zepp Fukuoka

2023年4月16日(日)大阪府 Zepp Namba(OSAKA)

2023年4月23日(日)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2023年5月6日(土)北海道 Zepp Sapporo

2023年5月20日(土)宮城県 SENDAI GIGS

2023年6月1日(木)神奈川県 KT Zepp Yokohama