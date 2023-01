8月19、20日に千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセと大阪・舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)で行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2023」の出演アーティスト第1弾が発表された。

先日ヘッドライナーにBlurとケンドリック・ラマーを迎えることを発表した「SUMMER SONIC」。今回の発表ではリアム・ギャラガー、Fall Out Boy、サンダーキャット、Official髭男dism、YOASOBI、FLO、Inhaler、Pale Wavesら16組が追加された。ヘッドライナーの2組以外の出演日は後日アナウンスされる。

「SUMMER SONIC 2023」のオフィシャルサイトではクリエイティブマン3AおよびモバイルGOLDの会員を対象に、2月1日12:00から10日18:00までチケットの先行予約を受け付ける。

SUMMER SONIC 2023

2023年8月19日(土)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ / 大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

2023年8月20日(日)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ / 大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

Blur / ケンドリック・ラマー / リアム・ギャラガー / Fall Out Boy / Evanescence / ナイル・ホーラン / Lany / ラウヴ / Official髭男dism / サンダーキャット / YOASOBI / FLO / Gabriels / ホリー・ハンバーストーン / Inhaler / Nova Twins / Pale Waves / The Snuts / and more