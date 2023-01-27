◆ 3月10日に組み合わせ抽選会
3月18日に開幕する『第95回記念選抜高等学校野球大会』の選考委員会が27日に行われ、出場する全36チームが発表された。
21世紀枠は初出場の城東（徳島）と石橋（栃木）、30年ぶり2度目の出場となる氷見（富山）の3校が選出。
大阪桐蔭（大阪）が明治神宮大会で優勝したことで1枠増えた近畿からは、大阪桐蔭、報徳学園（兵庫）、智弁和歌山（和歌山）、龍谷大平安（京都）、履正社（大阪）、彦根総合（滋賀）、社（兵庫）の7校が出場する。
今後は3月10日（金）に組み合わせ抽選会が行われ、同18日（土）に開幕。順調に試合が消化されれば、同31日（火）に決勝戦が行われる。
発表された出場チームと補欠校の一覧は以下の通り。
◆ 春のセンバツ出場チーム
＜21世紀枠＞
氷見（富山）
城東（徳島）
石橋（栃木）
＝＝補欠校＝＝
小野（兵庫）
稚内大谷（北海道）
＜北海道＞
クラーク記念国際
＝＝補欠校＝＝
北海
＜東北＞
仙台育英（宮城）
東北（宮城）
能代松陽（秋田）
＝＝補欠校＝＝
聖光学院（福島）
山形中央（山形）
＜関東・東京＞
山梨学院（山梨）
専大松戸（千葉）
健大高崎（群馬）
慶応（神奈川）
作新学院（栃木）
東海大菅生（東京）
二松学舎大付（東京）
＝＝補欠校＝＝
横浜（神奈川）
山村学園（埼玉）
日大三（東京）
帝京（東京）
＜東海＞
東邦（愛知）
常葉大菊川（静岡）
大垣日大（岐阜）
＝＝補欠校＝＝
加藤学園（静岡）
津商（三重）
＜北信越＞
北陸（福井）
敦賀気比（福井）
＝＝補欠校＝＝
福井商（福井）
松商学園（長野）
＜近畿＞
大阪桐蔭（大阪）
報徳学園（兵庫）
智弁和歌山（和歌山）
龍谷大平安（京都）
履正社（大阪）
彦根総合（滋賀）
社（兵庫）
＝＝補欠校＝＝
高田商（奈良）
神戸国際大付（兵庫）
＜中国・四国＞
広陵（広島）
光（山口）
英明（香川）
高松商（香川）
高知（高知）
鳥取城北（鳥取）
＝＝補欠校＝＝
高川学園（山口）
おかやま山陽（岡山）
鳴門（徳島）
明徳義塾（高知）
＜九州＞
沖縄尚学（沖縄）
長崎日大（長崎）
海星（長崎）
大分商（大分）
＝＝補欠校＝＝
明豊（大分）
西日本短大付（福岡）