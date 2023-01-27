◆ 3月10日に組み合わせ抽選会

　3月18日に開幕する『第95回記念選抜高等学校野球大会』の選考委員会が27日に行われ、出場する全36チームが発表された。

　21世紀枠は初出場の城東（徳島）と石橋（栃木）、30年ぶり2度目の出場となる氷見（富山）の3校が選出。

　大阪桐蔭（大阪）が明治神宮大会で優勝したことで1枠増えた近畿からは、大阪桐蔭、報徳学園（兵庫）、智弁和歌山（和歌山）、龍谷大平安（京都）、履正社（大阪）、彦根総合（滋賀）、社（兵庫）の7校が出場する。

　今後は3月10日（金）に組み合わせ抽選会が行われ、同18日（土）に開幕。順調に試合が消化されれば、同31日（火）に決勝戦が行われる。

　発表された出場チームと補欠校の一覧は以下の通り。

◆ 春のセンバツ出場チーム

＜21世紀枠＞

氷見（富山）

城東（徳島）

石橋（栃木）

＝＝補欠校＝＝

小野（兵庫）

稚内大谷（北海道）

＜北海道＞

クラーク記念国際

＝＝補欠校＝＝

北海

＜東北＞

仙台育英（宮城）

東北（宮城）

能代松陽（秋田）

＝＝補欠校＝＝

聖光学院（福島）

山形中央（山形）

＜関東・東京＞

山梨学院（山梨）

専大松戸（千葉）

健大高崎（群馬）

慶応（神奈川）

作新学院（栃木）

東海大菅生（東京）

二松学舎大付（東京）

＝＝補欠校＝＝

横浜（神奈川）

山村学園（埼玉）

日大三（東京）

帝京（東京）

＜東海＞

東邦（愛知）

常葉大菊川（静岡）

大垣日大（岐阜）

＝＝補欠校＝＝

加藤学園（静岡）

津商（三重）

＜北信越＞

北陸（福井）

敦賀気比（福井）

＝＝補欠校＝＝

福井商（福井）

松商学園（長野）

＜近畿＞

大阪桐蔭（大阪）

報徳学園（兵庫）

智弁和歌山（和歌山）

龍谷大平安（京都）

履正社（大阪）

彦根総合（滋賀）

社（兵庫）

＝＝補欠校＝＝

高田商（奈良）

神戸国際大付（兵庫）

＜中国・四国＞

広陵（広島）

光（山口）

英明（香川）

高松商（香川）

高知（高知）

鳥取城北（鳥取）

＝＝補欠校＝＝

高川学園（山口）

おかやま山陽（岡山）

鳴門（徳島）

明徳義塾（高知）

＜九州＞

沖縄尚学（沖縄）

長崎日大（長崎）

海星（長崎）

大分商（大分）

＝＝補欠校＝＝

明豊（大分）

西日本短大付（福岡）