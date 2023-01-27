サマソニ2023出演第一弾でリアム・ギャラガー、FOB、エヴァネッセンスら16組

2023年8月19日（土）、20日（日）に東京と大阪で開催される「サマーソニック2023」の出演者の第一弾発表が行われた。
ブラー、ケンドリック・ラマーのヘッドライナー発表に続いて出演が決定したのは、リアム・ギャラガー、フォール・アウト・ボーイ、エヴァネッセンス、ナイル・ホーラン、LANY、ラウヴ、Official髭男dism、サンダーキャット、YOASOBI、ゲイブリエルズ、FLO、ホリー・ハンバーストーン、インヘイラー、ノヴァ・ツインズ、ペール・ウェーヴス、ザ・スナッツの16組。
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チケットは2月1日（水）よりクリエイティブマン会員先行、2月14日（火）よりオフィシャル先行が実施される予定となっている。
＜イベント情報＞
「SUMMER SONIC 2023」
東京公演
2023年8月19日（土）/ 20日（日）ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ
一般発売日：5月27日（土）10:00~
1DAYチケット：¥18500円（税込）
2DAYチケット：¥34000円（税込・枚数限定）
プラチナチケット：¥32000円（税込・枚数限定）※サマソニ1DAY+プラチナ特典
プラチナ特典：専用ヴューイングエリア/専用ラウンジ/専用クローク/グッズ売り場ファストレーン/ウェルカムドリンク/会場間専用シャトルバス
先行販売（CREATIVEMAN 3A会員・CREATIVEMANモバイル会員）
割引2DAYチケット：¥33000円（税込・枚数限定） ※予定数に達し次第終了します。
受付期間：2月1日（水）12:00~2月10日（金）18:00（先着受付）
割引1DAYチケット：¥18000円（税込・枚数限定）
割引プラチナチケット：¥31000円（税込・枚数限定）
受付期間：後日発表
先行販売（オフィシャル先行）
2DAYチケット抽選特典：2月14日（火）12:00~（予定枚数に達し次第終了）
チケット全額キャッシュバック
2024年サマソニ東京ご招待券
近隣ホテル1泊2日宿泊券（2名1室）
1DAYチケット・プラチナチケット抽選特典：
チケット全額キャッシュバック
プラチナアップグレード（1DAY対象）
ボックスシート券￥（プラチナ対象）
ソニックーポン 3000円分（500円×6枚）
フード&ドリンク券
サマソニスペシャルGIFTセット
イープラス：https://eplus.jp/ss/
ローチケ：https://l-tike.com/concert/summersonic/
大阪公演
2023年8月19日（土）/ 20日（日）舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
一般発売日：5月27日（土）10:00~
1DAYチケット：¥16000円（税込）
2DAYチケット：¥30000円（税込・枚数限定）
プラチナチケット：¥27000円（税込・枚数限定）※サマソニ1DAY+プラチナ特典
プラチナ特典：専用ヴューイングエリア/専用ラウンジ/専用クローク/グッズ売り場ファストレーン/ウェルカムドリンク
先行販売（CREATIVEMAN 3A会員・CREATIVEMANモバイル会員）
割引2DAYチケット：¥29000円（税込・枚数限定） ※予定数に達し次第終了します。
受付期間：2月1日（水）12:00~2月10日（金）18:00（先着受付）
割引1DAYチケット：¥15500円（税込・枚数限定）
割引プラチナチケット：¥26000円（税込・枚数限定）
受付期間：後日発表
先行販売（オフィシャル先行）
2DAYチケット抽選特典：2月14日（火）12:00~（予定枚数に達し次第終了）
チケット代全額キャッシュバック
2024年サマソニ大阪ご招待券
近隣ホテル1泊2日宿泊券（2名1室）
1DAYチケット・プラチナチケット抽選特典：
チケット全額キャッシュバック
プラチナアップグレード（1DAY対象）
ソニックーポン 3000円分（500円×6枚）
フード&ドリンク券
サマソニスペシャルGIFTセット
イープラス：https://eplus.jp/ss/
ローチケ：https://l-tike.com/concert/summersonic/
Official Site：www.summersonic.com