【トムとジェリー×タリーズ】第4弾は桜と苺で仲良くコーヒータイム♪

『トムとジェリー』が今年も春を連れてタリーズコーヒーにやってくる! コラボレーション第4弾の限定ドリンクやフード、グッズなどを早速チェック♪

『トムとジェリー』は1940年に生まれたアメリカの人気アニメーション作品で、日本でも1964年にテレビ初放送。イエネコのトムとネズミのジェリーが巻き起こすドタバタ劇を描く。2021年3月には実写アニメーション映画『トムとジェリー』が全国公開されるなど、今尚愛される作品だ。

そんな『トムとジェリー』とタリーズコーヒーのコラボレーションは2020年からスタートし、今回で4回目。今年も、アニメーション第1作目の公開を記念した『トムとジェリー』の誕生日である2月10日より展開される。

第4弾のテーマは「桜舞い、苺香るスペシャルコーヒータイム」。桜や苺のフレーバーが香るドリンクやフードのほか、今年は『トムとジェリー』パッケージのハチミツも初登場する。

気になる新作ドリンクは、「トムとジェリー 桜舞う苺ホワイトショコララテ」と「トムとジェリー &TEA 桜香る苺ロイヤルミルクティー」の2種で、トムとジェリーがコーヒーで一息ついているような、描きおろしのタリーズコーヒー限定デザインのカップにも癒されそう♪

コラボドリンクにプラス550円(税込)で、ジェリーがカップにドリンクを注いでいるようなデザインがめちゃカワな「トムとジェリー カップアクセサリー(ポット)」を付けることもできる。

また、おうち時間だけでなくレジャーやアウトドアにも大活躍しそうなコラボグッズも多数! トムのファニーな表情がインパクト大なエコバックに、シリコーン製のチーズ型ポーチがセットになっている「トムとジェリー シリコーンポーチ&エコバッグ(チーズ)」や、フードポットやステンレスボトルといった持ち歩きに便利なアイテムのほか、苺を運ぼうとしているトムとこぼれた苺をキャッチしようとしているジェリーとタフィーのイラストが楽しいスタッキングマグ(メイン画像)など、キュートな見た目に機能性も備わった優れもの揃いとなっている。

さらにオンラインストア限定デザインのシリコーンポーチ&エコバッグ、ステンレスボトル、スタッキングマグ、ポケットトートも用意されているのでチェックしてみて!

まだまだ寒い日が続きそうだけど、トムとジェリーと一緒に一足早く春の訪れを感じてみよう♪

