◆ 新人は全10選手がBグループ

オリックスは26日、春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。

侍ジャパンの一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する山本由伸投手、宮城大弥投手、宇田川優希投手の3人は、いずれもAグループでキャンプイン。

FA加入の森友哉選手、現役ドラフトでヤクルトから移籍してきた渡邉大樹選手といった新戦力もAグループに割り振られ、ルーキーは育成含め全10選手がBグループからスタートすることになった。

オリックスの春季キャンプは、両グループともに宮崎市清武総合運動公園を拠点にし、2月1日にキャンプイン予定。

今回発表されたメンバーの一覧は以下の通り。

◆ オリックス春季キャンプメンバー

▼ Aグループ（37人）

＜投手 18人＞

山﨑福也、宮城大弥、平野佳寿、山本由伸、山岡泰輔、近藤大亮、村西良太、田嶋大樹、比嘉幹貴、阿部翔太、本田仁海、横山楓、小木田敦也、山田修義、山﨑颯一郎、漆原大晟、東晃平、宇田川優希

＜捕手 4人＞

若月健矢、森友哉、石川亮、頓宮裕真

＜内野手 8人＞

野口智哉、紅林弘太郎、太田椋、宜保翔、中川圭太、セデーニョ、園部佳太、大里昂生

＜外野手 7人＞

渡部遼人、元謙太、来田涼斗、池田陵真、佐野皓大、渡邉大樹、山中尭之

▼ Bグループ（39人）

＜投手 19人＞

山下舜平大、曽谷龍平、竹安大知、齋藤響介、鈴木康平、前佑囲斗、日髙暖己、黒木優太、吉田凌、椋木蓮、富山凌雅、小野泰己、佐藤一磨、中田惟斗、川瀬堅斗、辻垣高良、西濱勇星、才木海翔、入山海斗

＜捕手 4人＞

福永奨、中川拓真、釣寿生、村上喬一朗

＜内野手 8人＞

石岡諒太、安達了一、西野真弘、宗佑磨、大城滉二、内藤鵬、山足達也、上野響平

＜外野手 8人＞

福田周平、杉澤龍、小田裕也、T-岡田、佐野如一、杉本裕太郎、平野大和、茶野篤政