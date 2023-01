【すみっコぐらし】かわいいグッズやお菓子の情報をプレイバック☆

劇場版第3弾の公開が決定している、ゆるかわいいキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールな設定が、子どものみならず大人たちをも魅了しています。

今回は、そんな『すみっコぐらし』の様々なグッズやお菓子を一挙にプレイバック♪

寒い季節にぴったりなアイテムから、使って楽しい便利アイテムまでがラインナップしています!

それでは、さっそく見ていきましょう!

【すみっコぐらし ぷかぷか加湿器BOOK】

ぬくぬく温泉気分なすみっコがぷかぷかと水に浮かぶ加湿器が登場です♪

デザインは『しろくま』と『とかげ』の2種類で、『しろくま』はファミリーマート限定となっています。

加湿器は連続して約6時間使用可能で、頻繁に水をつぎ足す手間がかからないところも◎。さらに、15秒ごとに3秒間停止する間隔噴霧モードが付いています。

デスクワークやスキンケアタイム、睡眠中、リラックスタイムなど、さまざまなシーンですみっコに癒されてみてはいかがでしょう?

【新キャラ・アイテム続々登場の新テーマ『たべもの王国』】

2月上旬頃より、全国の販売店やネットショップにて発売される新グッズのテーマは『たべもの王国』。

”のこりもの” たちがいつかたべてもらえることを夢みてあつまる「たべもの王国」へ向かったすみっコたち。

そんな中で出会ったのは、かつて、とんかつと共に売れ残っていた過去をもつ ”とんかつ王” 。とんかつは、「のこりものたちとこのまま王国で一緒に暮らすのもいいかも……」と、心が揺れてしまいます。けれど、最後は住み慣れたすみっこへ帰ってゆく、というストーリーです。

テーマの通り、新アイテムはおにぎりの形をしたポーチ、メモやレターセットなどのステーショナリーのほか、たべものに変身したすみっコたちが可愛いアクリルキーホルダー、ぬいぐるみなどがラインナップされていますよ♪

【マスクスタンプ】

しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげなど、全29種類のイラストスタンプで、マスクを ”紹介” してくれる『すみっコぐらし マスクスタンプ』に注目☆

”花粉症” や ”ぜんそく”、”アレルギー” といった言葉を、かわいらしいすみっコたちのイラストと一緒にマスクにスタンプすることで、まわりの人からの誤解を予防しながら、お互いの不安を軽くすることができちゃうスグレモノ。

スタンプの種類は全29種類という大ボリュームのラインナップ。

現在発売中の便利アイテム、是非チェックを♪

【すみっコぐらし 焼印コレクション】

すみっコぐらしのキャラクターが、お菓子やパンといった食品や、ちょっとした手芸品などにかわいく刻印できちゃう新感覚のハンコ『すみっコぐらし 焼印コレクション』をご紹介♪

インターネットのはんこ屋さん『印鑑はんこSHOPハンコズ』の岡田商会からリリースされている『すみっコぐらし 焼印コレクション』は、「紙に押せるハンコ以外に、手作りのお菓子やパンに刻印できるハンコは作れませんか?」というお客様からの声にこたえて企画した、熱で焼きつけて刻印するハンコなのです!

ラインナップはしろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげの5匹にくわえて、えびふらいのしっぽ、たぴおか、ざっそう、やま、あじふらいのしっぽのかわいい10種類。

焼印部分は2.5×2.5センチの真鍮(しんちゅう)製で木製の持ち手付き。ホットケーキやパン、どら焼き、カステラ、卵焼きといった食品だけでなく、布製品や革製品、木工品にも刻印できちゃいます♪

【つりグミ すみっコぐらし】

長いグミをちぎれないようにトレーからつりあげる「つりグミシリーズ」から、人気キャラクター『すみっコぐらし』デザインの「すみっコぐらし つりグミ」が新登場♪

「つりグミ」シリーズは、2020年に発売を開始したバンダイオリジナル菓子。トレーからグミをちぎれないようにつり上げるエンターテイメント菓子で、シリーズを代表する「魚ギョっと釣りグミ」では、シリーズ累計出荷数が5000万個を超えるほどの人気商品となっています!

この度新登場となった「すみっコぐらし つりグミ」は、人気キャラクター『すみっコぐらし』らしい世界観で、ひとつなぎにデザインされたすみっコたちが非常に可愛らしい仕上がり。

こちらは全国量販店のお菓子売り場等で販売中ですが、なくなり次第終了になる可能性もあるとのこと。要チェックです!

【Maison de FLEURコラボ第2弾】

『すみっコぐらし』と、フェミニンなデザインのバッグやポーチなどを手掛けるブランド・Maison de FLEUR(メゾン ド フルール)が、再びコラボレーション!

手のりサイズのバッグチャーム、タオルハンカチ(一部)、ポーチやスマホポシェットといったアイテムは品切れとなっていますが、前回のコラボでも大人気だった、大きめのリボンがかわいい『ダブルリボンギャザートート』と両サイドにポケットがついた『サイドポケットトートバッグ』や、タオルハンカチといったアイテムはまだまだ購入が可能です♪

オフィスや学校でも、大好きなすみっコたちと一緒に楽しく過ごしちゃおう!

【関連画像】すみっコぐらしのコラボグッズ・お菓子を一気にチェック♪(写真66点)

(C)2023 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.