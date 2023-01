SCANDALが繋いだファン同士の“愛の奇跡”にメンバー大感激！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。1月23日(月)の配信では、SCANDALのイベントがきっかけで運命的な恋愛に発展した、リスナーからのラブメールをお届けしました。HARUNA:今回は、ひたすらメールを紹介していく回です。長文です、読みますね。<リスナーからのメール・カマンベールコロッケさん>SCANDALの皆さん、こんばんは!! そして大野さん(番組の放送作家)もこんばんは! なぜ大野さんにもご挨拶をしたかと言うと、私事ではありますが、大野さんにも聞いていただきたい話があるからです。8月21日におこなわれた「SCANDAL MANIA presents“SCANDALのミステリーツアー2”」(以下、ミステリーツアー)で、大野さんが「こんな機会は滅多にないから、同じグループで連絡先を交換するように」としきりに呼びかけていたのを覚えていますでしょうか?私はその日、同じグループで隣に座っていた方とお話しをしていたら、最寄駅が隣であることを知りました。まさかたまたま同じグループで、たまたま隣に座った方と最寄駅も隣なんて、そんな偶然が起こるのかと驚くと同時に、大野さんの呼びかけもあったので「こんな偶然があるなら仲良くなりたいなぁ」と思っていました。結局、会場にいる間は(連絡先を聞く)勇気が出なかったのですが、帰りの電車もきっと同じ方向だろうと思い、東京駅で新幹線を降りた後、ホームに向かう途中でその人がいるのを見つけて「おつかれさまです!」と声をかけてみました。ですが、それ以上なかなか続く言葉を言い出せずにいたら、相手から「今度ご飯でも行きましょう」と言ってくださり、無事に連絡先を交換することができました。社会人になって、なかなか新しい出会いがない日々だったのですが、それから何度かご飯に行ったり遊びに行ったりするようになり、先日おこなわれた「ベスクリ(SCANDAL BEST★Xmas2022)」にも一緒に参戦しました。そこで「ミステリーツアー」以来、久しぶりに大野さんにお会いできたのも何かのご縁かもしれませんが、翌日のクリスマスの日に付き合うことになりました!これは「SCANDALの皆さんと大野さんにもお伝えしたいね」と言う話にもなり、こうしてメールを送りました。長くなりまして恐縮ですが、SCANDALが繋いでくれたご縁と、大野さんがくれた勇気にとても感謝しています。ありがとうございます。p.s.実は偶然の出来事がもう1つありました。2020年10月「Kiss from the darkness」のライブ映像の先行上映会で、当選者が数十人しかいないなかでお互い参加していました。しかもそのときの席は前後……この巡り会えた奇跡を大切にしたいなと思います。RINA:すごい、おめでとう!RINA:こんなことあるんやなあ。TOMOMI:すごいね。MAMI:「ベスクリ」もさ、大野さんがステージに上がるのも直前に決まったじゃん。HARUNA:そう、当日に決まったもんね。TOMOMI:これは運命やね。HARUNA:お幸せに!ーーということで、放送作家の大野です。いつもお聴きいただき、本当にありがとうございます。さかのぼること、去年の夏。「ミステリーツアー」の構成と司会をやらせてもらったのですが、参加者の皆さんは、チームごとに行動する内容になっていたので、私は何度も「同じチームになったのも何かのご縁だから、この場限りじゃなくてLINEグループを作ったり、連絡先を交換しといたほうがいいよ!」と言ってました。まさか、こんな運命的ともいえる、ハッピーなことが起きるとは! 素敵です。そしてご丁寧にメールでご報告いただき、とても嬉しいです。出会いというのは、とても尊いもので、その後の人生を楽しくするために繋いでいくことが、あらためて大事なんだなと思いました。これからもよろしくお願い申し上げます。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056