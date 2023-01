「ご飯を食べたい！」「コーラも飲みたい！」「でも、カラダをもっと軽くしたい！」SOLこもり校長 糖質制限終了までの道

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月25日(水)の放送は、『あと残り◯◯』をテーマにお届けしました。今回の企画を説明する際に、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が話した、ダイエットに関する自身の『あと残り◯◯』を紹介します。こもり校長:今夜は、『何が、あと残り◯◯』なのかを教えてもらおうと思います。どんなことでもOK! 残りをクリアするまでに不安なことや相談したいことがあれば、一緒に送ってきてください!こもり校長:年が明けてからカラダづくりを始めて、糖質制限をしているんだけど。あと0.8キロが落ちないのよ~。3月11日に開催される『SCHOOL OF LOCK! 春の文化祭 キズナ祭 2023』に向けて、「5キロばかし落とそうかな」と2週間ちょっと頑張っているんだけど……。4.2キロ落ちたんだけど、0.8キロがめちゃくちゃ落ちない……!ご飯とかも食べないで絞りに絞っても、この0.8キロが落ちないわけよ。今、削りに削って、68.8キロ。68キロにしたいんだけど、ちょっとでも糖質制限をやめたら、また70キロくらいに戻っちゃう……目標まではあとちょっとなのに……! というこの状況が、しんどくてしんどくて……もう糖質制限をやめてやろうかと思ってる(笑)。正直、ご飯を食べたい! コーラも飲みたい! でも、カラダをもっと軽くしたい! みたいな(笑)。今夜は、生徒の『あと残り◯◯』を聞いて、心を支え合いたいと思っています!こもり校長:校長先生は毎日ゆで卵を食べています。もう飽きました!(笑)。「そんなちょっとの糖質なら食べてもいいんじゃない?」って悪魔もささやいてくるわけです。でも、(商品に)糖質ってあまり書いてないんだよね。脂質は書いてあるんだけど……。だから、「(表記がなくても)こいつには、もしかしたら糖質が潜んでいるんじゃないか!?」って半信半疑になっています。みんなで支え合って乗り越えたいです……!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/