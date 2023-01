「書道パフォーマンスまであと4日」「100m走11秒台まであと0.09秒」10代の努力の数字

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月25日(水)の放送は、『あと残り◯◯』をテーマにお届けしました。10代のリスナーは、何を数えて、どんな目標でゴールを目指しているのでしょうか。リスナーから届いたメッセージと、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の感想を紹介します。【私は書道部で、書道パフォーマンスまであと残り4日です。大雪の影響で準備期間が短くなりましたが、先輩たちと協力して頑張っています】(16歳)こもり校長:4日後か~。こういう「本番まで残り○日」というのは緊張するね。俺も年始に大変な(トーク)イベントをしたけど、そのときに「残り○日」って(SNSで)カウントダウンしてくれている人たちがいっぱいて、「残り20日」が過ぎてからは恐怖だったもんね。「あ~……あともう20日しかないのか……!」「あ~……もう10日切ったのか……!」とかね。でも、部活のみんなで準備をしていたら(カウントダウンも)士気が高まっていいのかもね。みんながいれば大丈夫だよ。頑張ってね。【レポートがあと残り500文字! もう日本語が出てきません!!(泣)】(19歳)こもり校長:かわいそうに……(笑)。500文字って以外とあるからなぁ。日本語が出てこないと行き詰まるよな。同じことを書くわけにもいかないしね。俺も書き上げなきゃいけない台本があったときに……頭から読み直してみて、頭のほうで使っている文章を一気に後半にもってきちゃって付け足す、というのをよくやるけどね。頭の文字は減っちゃうんだけど、最初のほうの文章は余計なことを書いていることが多いんだよね。自分の中で書きたいことが多すぎてね。だから読み返して、「ここいらないな」という部分を後半に持ってきて言い回しを変える、みたいな。一文字でも多くしたいときに使う手かな(笑)。【陸上部に所属していて、目標としている100m走11秒台まで、あと0.09秒です。練習はきついですが、大会は夏場にしかないので練習の成果がわからず不安です】(14歳)こもり校長:そうかぁ! 0.09秒というのは……俺は陸上の経験がないから、短い時間だと思ってしまうけど……でもこれが縮まらないから頑張っているんだよな。ものすごく不安だし悩むと思うけど、戦わないといけない日が決まっていて、そこしかないと思っているならやるしかないから! 不安も全部活力にして頑張ってほしい! キミだったら……明日に結果が出ることはないかもしれないけど、その不安を積み上げた毎日が夏の大会につながるから! 諦めずに! 0.09秒を貪欲につかみ取っていこう!こもり校長:今日の書き込みは、受験の時期というのもあって「入試まで○○です」とか、大会がある生徒も送ってきてくれているんだけど。何かを目指して頑張ることは覚悟がいるし、「残り○○です」を実感すると怖くなって逃げたくなるけど、その怖さと向き合うのも自分と戦うということだから。その恐怖心は持っていたほうが絶対いいと思う。そこに動じなくなっちゃったら、自分を超えることはできないのかな、と思うしね。不安もネガティブに思っていることも、見方を変えたらポジティブに変われるから。俺も、自分の中にあるものを変換できる脳みそになればいいな、って思ってる(笑)。この日の放送では、・「彼女との初デートまで残り10日です。校長とデートプランを考えたい」という15歳・「給食のじゃんけんで勝つともらえる牛乳のおかわり100本まで残り20本です」という10歳・「大好きな部活の先輩が卒業するまであと35日です。同性だけど恋心を伝えていいか悩んでいる」という16歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/