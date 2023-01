「まさか、こんなことがあるとは…！」漫画『うるわしの宵の月』に、SOLこもり校長がモデルのキャラクターが！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月25日(水)の番組冒頭で、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が前日の放送の流れから知った、自身にも関係する出来事を紹介しました。こもり校長:昨日(1月24日)は、『2023年、このマンガ読んでないのヤバイよ!』という授業をやりました。生徒(リスナー)からイチオシのマンガを紹介してもらったんだけど、その中にやまもり三香先生の『うるわしの宵の月』という作品がありました。このマンガは、周りから「王子」と呼ばれている滝口宵という主人公の女の子が、同じく「王子」と呼ばれている市村琥珀という男子の先輩と出会って……というラブストーリーです。このマンガを描いているやまもり三香先生が、今日の夕方にツイートしてくれていたので、それを紹介します。『#スクールオブロック実は作中の仙太郎というキャラはうっすら小森隼さんをモデルに描いていたので何だか不思議な感じです😳RN 卵納豆ご飯大好きさん、ご紹介ありがとうございました✨』(やまもり三香さんのツイッターより)こもり校長:まさか、こんなことがあるとはね……! もともと、やまもり三香先生が描かれている『ひるなかの流星』が(2017年3月に永野芽郁さん主演で)実写映画化されたときに、GENERATIONSの白濱亜嵐先生が出ていたんです。そのときに僕たちはいろいろな絡みがあったから(当時の永野芽郁の「GIRLS LOCKS!」に、白濱亜嵐さんがゲスト出演したことも)、GENERATIONSの僕を知ってくれて……先生の脳裏に僕のキャラクターが残ってたんじゃないかな、と僕は考察しております(笑)。昨日おすすめしてもらったから、3巻まで買って読んでみたんだけど、ああいう学校でのキュンキュンストーリーはなかなか羨ましいよね。壁ドンのシーンがあったりとか、最初の印象は悪くても顔を見てキュンとするとか……羨ましいね(笑)。学生時代にああいう恋をしたかったな……と思っているんだけど。このマンガは現在5巻まで出ているから、もしよければみんなも読んでみてください。こんな僕をモデルに描いていただいてありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/