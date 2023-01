トムとジェリーが『ハリポタ』ホグワーツ衣装のベアブリックに！

ワーナー・ブラザース100周年を記念して、「ハリー・ポッター」シリーズのホグワーツのローブを着たトムとジェリーが、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になって登場する。

『トムとジェリー』はアメリカの歴史ある人気アニメ。ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディ。

『ハリー・ポッター』は、ファンタジー小説シリーズ第1作目『ハリー・ポッターと賢者の石』が1997年にベストセラーとなり、2001年には映画が公開。その後2011年までに全8作が製作された大ヒットシリーズ。ホグワーツ魔法魔術学校に通う魔法使いの少年、ハリー・ポッターの物語を描く。

今回のベアブリックはトムとジェリーがホグワーツのローブ姿になっているもの。胸の紋章はジェリーがハリーの入ったグリフィンドール寮、トムがそのライバル的な存在のスリザリン寮となっている。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(超合金ベアブリック、変形トランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く)。

All characters and elements (C) & TM WBEI and its affiliates. (s23)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK TOM AND JERRY in Hogwarts House Robes 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

2万7500円(税込)

2023年8月発売・発送予定

ワーナー・ブラザース100周年記念ベアブリック。4体セット。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年1月24日(火)00:00から2023年2月10日(金)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

All characters and elements (C) & TM WBEI and its affiliates. (s23)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK TOM in Hogwarts House Robe 1000%

BE@RBRICK JERRY in Hogwarts House Robe 1000%

発売元:メディコム・トイ

各7万4800円(税込)

2023年8月発売・発送予定

ワーナー・ブラザース100周年記念ベアブリック。こちらはセット売りではないのでご注意を。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年1月24日(火)00:00から2023年2月10日(金)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

メディコム・トイでは『トムとジェリー』以外にも様々なキャラクターやアート作品、アーティスト、企業などとコラボしたベアブリックを発売している。ここ々ではその新製品情報をお届けしよう。

(C) 2023 Viacom Overseas Holdings C.V. (C) 2023 Viacom.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK MICHELANGELO CHROME Ver. 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2023年8月発売・発送予定

アニメ『ミュータントタートルズ』の陽気なヌンチャク使いミケランジェロをメッキ仕様でベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年1月24日(火)00:00から2023年2月10日(金)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) Disney

BE@RBRICK Mickey the Bard 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2023年8月発売・発送予定

短編映画『ミッキーの騎士道(Ye Olden Days)』のミッキーマウスをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年1月24日(火)00:00から2023年2月10日(金)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC (s23)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK THE JOKER (The Dark Knight Returns Ver.) 400%

発売元:メディコム・トイ

1万1000円(税込)

2023年8月発売・発送予定

DC『バットマン:ダークナイト・リターンズ』に登場するバットマンの宿敵ジョーカーがベアブリックになって登場。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年1月24日(火)00:00から2023年2月10日(金)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) FUJIYA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 招き猫 ペコちゃん 福 金メッキ 100% & 400%

発売元/不二家

1万7160円(税込)

2023年2月発売予定

不二家のペコちゃんと、和のベアブリック・招き猫のコラボシリーズの新色。

不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」にて数量限定販売、なくなり次第終了。

不二家ネットショップコールセンター:0120-228305(土日祝祭日・年末年始除く平日10~17時)

Tom Billington(R) FKA Dynamite Kid

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ダイナマイト・キッド 400%

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(税込)

2023年8月発売・発送予定

伝説的プロレスラー「爆弾小僧」ダイナマイト・キッドをベアブリックで再現。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年1月24日(火)00:00から2023年2月10日(金)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK E.T. LIGHT UP Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

2万7500円(左2点)、10万7800円(右)(共に税込)

2023年8月発売・発送予定

名作SF映画『E.T.』より、自転車が飛ぶシーンと、指と指が触れあうシーンを再現したベアブリックが登場。ボディ内部にLEDを搭載。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年1月24日(火)00:00から2023年2月10日(金)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

TRADEMARKS AND COPYRIGHTS OWNED BY CIRQUE DU SOLEIL OR ITS SUBSIDIARIES AND USED UNDER LICENSE

MARQUES ET DROITS DAUTEUR DÉTENUS PAR CIRQUE DU SOLEIL OU SES FILIALES ET EMPLOYÉS SOUS LICENCE

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ALEGRIA -IN A NEW LIGHT- 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万9800円(税込)

2023年2月発売予定

2023年2月8日(水)より開催されるシルク・ドゥ・ソレイユ「ダイハツ アレグリア-新たなる光-」日本公演チケット購入の方へ抽選販売を予定。

詳細は「ダイハツ アレグリア」ホームページ(www.alegria-jp.com)にてご確認を。

(抽選に関しての問い合わせ先)(株)DINOS CORPORATION「BE@RBRICK ALEGRIA -IN A NEW LIGHT- 100% & 400%」係 メールアドレス:info@dinos.co.jp

次のページはアーティスト&アート系!

>>>ベアブリック新作の画像を見る(画像29点)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK coldrain

販売元:GRIP

発売元:メディコム・トイ

2800円(税込)

2023年2月4日発売予定

ロックバンドcoldrain(コールドレイン)のベアブリック。

2023年2月4日(土)、5日(日)愛知県・ポートメッセなごやの ”BLARE FEST.2023” 会場及び、Collective(https://collectivejp.com)にて数量限定販売、なくなり次第終了。

(C)2023 Primal Scream, under license to Merch Traffic, LLC

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Primal Scream ”screamadelica” 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2023年8月発売・発送予定

ロックバンドのプライマル・スクリームのアルバム「スクリーマデリカ」のベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年1月24日(火)00:00から2023年2月10日(金)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) 2023 Musidor B.V. Under license to Bravado Merchandising. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

CRYSTAL DECORATE BE@RBRICK The Rolling Stones Lips & Tongue 400%

発売元:メディコム・トイ

96万8000円(税込)

2023年5月より順次、発売・発送予定

伝説的ロックバンド、ザ・ローリング・ストーンズのマークを、クリスタルガラスのデコレーションで再現したベアブリック。LIGHTS STYLE社が1点ずつ手作業で仕上げた究極の品だ。オーダーメイドの受注生産(送料別)。月に数体しか生産できないため、発送に6ヶ月以上かかる場合あり。予めご了承を。また受注状況により、受注を停止する場合あり。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年1月24日(火)00:00から2023年2月10日(金)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) MAMES

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK FLOR@ GOLD 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万9800円(左)、10万7800円(右)(共に税込)

2023年2月発売予定

アーティストMAMES(マメズ)によるベアブリック。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

NULLL By Samuel Ross & Associates.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SR_A 2nd Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、5万2800円(右)(共に税込)

2023年2月発売予定

アーティストのサミュエル・ロスによるベアブリック第2弾。

2G TOKYO、2G OSAKAにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(C)/(R)/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

(C) 2023 Musidor B.V. Under license to Bravado Merchandising. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Andy Warhol ”Mick Jagger” 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万8700円(税込)

2023年8月発売・発送予定

アーティストのアンディ・ウォーホルがミュージシャンのミック・ジャガーをモチーフにした作品をプリントしたベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年1月24日(火)00:00から2023年2月10日(金)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) ASAMI MATSUMURA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK STAR BURST MAGIC 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

3万800円(左)、14万800円(右)(共に税込)

2023年8月発売・発送予定

アーティストまつむらあさみによるベアブリック。ボディ内部にLED内蔵。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年1月24日(火)00:00から2023年2月10日(金)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) Estate of Jean-Michel Basquiat Licensed by Artestar, New York.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK JEAN-MICHEL BASQUIAT #10 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2023年2月発売予定

アーティストのジャン=ミシェル・バスキアのベアブリック第10弾。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年1月24日(火)00:00から2023年2月10日(金)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

※超合金はバンダイの登録商標です。

Musee du Louvre, Italian Paintings

(C) RMN - Grand Palais (Musee du Louvre) / Michel Urtado

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION.. All rights reserved.

超合金 BE@RBRICK LEONARD DE VINCI Mona Lisa

発売元:メディコム・トイ

1万7380円(税込)

2023年2月発売予定

ルーブル美術館に収蔵されているレオナルド・ダ・ヴィンチの「モナリザ」をプリントした超合金BE@RBRICK。全高約14.5センチ。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

(C) G.A.V.E Archivio fotografico - "su concessione del Ministero della Cultura"

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK レオナルド・ダ・ヴィンチ 「ウィトルウィウス的人体図」 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

2万2800円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)

2023年2月発売予定

ヴェネツィアのアカデミア美術館に収蔵されているレオナルド・ダ・ヴィンチの「ウィトルウィウス的人体図」をプリントしたベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Nujabes ”modal soul” 100% & 400%

発売元:STARBASE(R)

販売元:メディコム・トイ

1万8700円(税込)

2023年2月発売予定

音楽プロデューサーNujabes(ヌジャベス)のアルバム「modal soul(モーダル・ソウル)」のジャケットイラストをプリントしたベアブリック。

YEN TOWN MARKETストア(yentownmarket.com)及びメディコム・トイ直営店舗・オンラインストア各店にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

Copyright (C) 2004-2023 Tokyo National Museum. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

東京国立博物館 BE@RBRICK 雪舟 国宝 「秋冬山水図(冬図)」 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万8700円(税込)

2023年2月発売予定

東京国立博物館とのプロジェクト最新作。雪舟による山水画の傑作であり国宝がモチーフのベアブリックが100%&400%で登場。

セブンネットショッピング(7net.omni7.jp)にて販売!

(問)セブンネットショッピング

最後のページは企業コラボ系&オリジナル系!

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK BABY MILO(R) Flocky Ver. 100% & 400%

販売元:NOWHERE Co.,Ltd.

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2023年2月発売予定

ファッションブランドA BATHING APE(R)〈ア・ベイシング・エイプ(R)〉のキャラクター、ベイビー・マイロ(R)をフロッキー仕様でベアブリック化。

1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKA及びMCT TOKYO、A BATHING APE(R)正規取扱一部店舗及びWEB STOREにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(問)BAPE STORE(R) 渋谷:03-6415-6041

(C) TI Gotham Inc. LIFE and the LIFE logo are trademarks of TI Gotham Inc.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK LIFE MAGAZINE 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万7600円(税込)

2023年8月発売・発送予定

アメリカの雑誌『LIFE MAGAZINE』の有名な表紙をプリントしたベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年1月24日(火)00:00から2023年2月10日(金)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

Image by NASA / JPL-Caltech / SETI Institute

※本商品はNASA(アメリカ航空宇宙局)の正式許諾を受け製作されております。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

EUROPA BE@RBRICK 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(税込)

2023年2月発売予定

生命体が生息している可能性があると言われ、SF映画で描かれて話題となった木星の第2衛星「エウロパ」。NASAイメージライブラリーの鮮明な画像をウォータープリントした驚異のベアブリックが100%&400%で登場。

2G TOKYO、2G OSAKAにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

Image by NASA, ESA, and STScl

※本商品はNASA(アメリカ航空宇宙局)の正式許諾を受け製作されております。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK HUBBLE SPACE TELESCOPE Lagoon Nebula (Messier 8) 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2023年8月発売・発送予定

宇宙の姿を送り続けているハッブル宇宙望遠鏡。それらの画像の中で驚愕の美しさと言われるラグーン星雲の画像をウォータープリントしたベアブリックが100%&400%で登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年1月24日(火)00:00から2023年2月10日(金)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

九谷BE@RBRICK 匠 【黄晶彩磁彩三友】

発売元:メディコム・トイ

22万8000円(税込)

2023年2月発売予定

プロデュース:中祥人(ミッドランドクリエイション)

絵付:浅蔵宏昭

九谷焼の白磁に可動ジョイントを組み込んだベアブリックに匠モデル【黄晶彩磁彩三友】が登場。1品ずつ熟練した職人のハンドメイドで仕上げられた究極の逸品は、現代九谷の名窯・深香陶窯に一子相伝で継承される独特の黄色釉「五十吉カラー」が施されている。

2G TOKYO、2G OSAKAにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

NY@BRICK TM & (C) 2016-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

NY@BRICK カリモク LAYERED WOOD 400%

発売元:メディコム・トイ

14万800円(税込)

2023年2月発売予定

ネコ型ブロックタイプフィギュアNY@BRICK(ニャーブリック)の新作。木製家具の老舗カリモク製で、こちらも1品ずつ熟練した職人のハンドメイドで仕上げられた究極の逸品。全高約26センチ。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて発売予定。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK カリモク MIX 1000%

発売元:メディコム・トイ

88万円(税込)

2023年7月より順次、発売・発送予定

こちらもカリモク製、様々なパターンで組み合わされた木材を使用したベアブリック。1品ずつ熟練した職人によるハンドメイド仕上げ。木製箱入り。

オーダーメイドの受注生産(送料別)。月に数体しか生産できないため、発送に6ヶ月以上時間がかかる場合あり。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

NY@BRICK TM & (C) 2016-2023 MEDICOM TOY CORPORATION.All rights reserved.

NY@BRICK 招き猫 金運 金メッキ 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万2100円(税込)

2023年2月発売予定

メディコム・トイ 東京スカイツリータウン ソラマチ店名物・和のベアブリックの番外編としてニャーブリックが仲間入り。各全高約6.5センチ&26センチ。

(問)メディコム・トイ 東京スカイツリータウン ソラマチ店:03-3622-6000

ニャーブリックはベアブリックとデザインラインは合わせられているが、実は新造パーツが多く、手足も通常型のベアブリックより短くなっている。

通常型のベアブリックと形状的に同じなのは、実は腰と両手首だけである。

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。