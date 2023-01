8月19、20日に千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセと大阪・舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)で開催される音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2023」の2組目のヘッドライナーとして、ケンドリック・ラマーの出演が決定した。

ケンドリック・ラマーの来日は2018年以来5年ぶりで、彼は19日に大阪会場、20日に千葉会場に出演。昨日1月25日に発表された1組目のヘッドライナーであるBlurとあわせて、豪華なラインナップの発表にファンの期待が高まっている。

SUMMER SONIC 2023

TOKYO

2023年8月19日(土)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

Blur / and more



2023年8月20日(日)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

ケンドリック・ラマー / and more

OSAKA

2023年8月19日(土)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

ケンドリック・ラマー / and more



2023年8月20日(日)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

Blur / and more