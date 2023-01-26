8月19、20日に千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセと大阪・舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）で開催される音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2023」の2組目のヘッドライナーとして、ケンドリック・ラマーの出演が決定した。
ケンドリック・ラマーの来日は2018年以来5年ぶりで、彼は19日に大阪会場、20日に千葉会場に出演。昨日1月25日に発表された1組目のヘッドライナーであるBlurとあわせて、豪華なラインナップの発表にファンの期待が高まっている。
SUMMER SONIC 2023
TOKYO
2023年8月19日（土）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
Blur / and more
2023年8月20日（日）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
ケンドリック・ラマー / and more
OSAKA
2023年8月19日（土）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
ケンドリック・ラマー / and more
2023年8月20日（日）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
Blur / and more