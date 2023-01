明日1月27日放送のBS11「Anison Days」では「ありがとうアニキSP ~アニソンの帝王 水木一郎さんが遺してくれたもの~」と銘打ち、昨年12月に亡くなった水木一郎にスポットを当てた特集が展開される。

毎週金曜日22時から放送中の「Anison Days」は、MCの森口博子、酒井ミキオがゲストを迎え、番組オリジナルのアレンジでアニメソングを届ける音楽番組。今回の特集では、水木が出演した過去3回の番組の様子から、昨年11月の「マジンガーZ」の熱唱シーンや、森口とのデュエットで歌唱した「FLY ME TO THE MOON」「ルパン三世 愛のテーマ」、長年の同志・堀江美都子との貴重なコラボシーンをはじめ、半世紀アニソンを歌い続けてきたパワーの源や、アニソン歌手として一番大切にしていることなどを語った熱いトークを厳選して放送する。

「『Anison Days』特別編 ありがとうアニキSP ~アニソンの帝王 水木一郎さんが遺してくれたもの~」

放送局:BS11

日時:2023年1月27日(金)22:00~22:30