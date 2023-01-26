サマソニ2023、2組目のヘッドライナーはケンドリック・ラマー

2023年8月19日（土）、20日（日）に開催される「サマーソニック2023」のヘッドライナー2組目として、グラミー賞47回のノミネートと14の受賞をしているラッパー、ケンドリック・ラマーの出演が決定した。

1987年米カリフォルニア州コンプトン出まれのケンドリック・ラマーは2003年頃から音楽活動を開始。2011年にはインディペンデントでデビュー・アルバムをリリースし、2012年のメジャー・デビュー・アルバム『グッド・キッド、マッド・シティー』が米アルバム・チャート初登場2位獲得。第56回グラミー賞で主要2部門を含む7部門でノミネートされた。2015年のセカンド・アルバム『トゥ・ピンプ・ア・バタフライ』は米アルバム・チャート初登場1位獲得したほか、2016年には第58回グラミー賞でアルバム『トゥ・ピンプ・ア・バタフライ』が＜ベスト・ラップ・アルバム＞を受賞するなど、4冠を達成した。

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2017年のサード・アルバム『ダム』は第60回グラミー賞で主要3部門を含む7部門でノミネートされ、翌年のグラミー賞で5部門受賞、2018年には『ダム』がピュリッツァー賞の音楽部門を受賞。ジャズやクラシック以外のジャンルが同賞を受賞する事は歴史上初となった。また同年マーベル・スタジオ最新作『ブラックパンサー』のインスパイア・アルバムを担当し、第61回グラミー賞では主要３部門を含む最多8部門にノミネート。2022年の米NFLハーフタイム・ショーではドクター・ドレー、エミネム、スヌープ・ドッグ、メアリーJブライジ、50セントと並び最年少でパフォーマンスに参加。5年のブランクをあけた最新スタジオ・アルバム『ミスター・モラル＆ザ・ビッグ・ステッパーズ』も全米1位を獲得。第65回グラミー賞では最新アルバムから主要3部門を含む計8部門にノミネートされている。

これで昨日発表されたヘッドライナー1組目のブラーに引き続き、出演者が2組発表された形となる。「サマーソニック2023」は、東京・ZOZO マリンスタジアム&幕張メッセ、大阪・舞洲 SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）にて開催される。

＜イベント情報＞

「SUMMER SONIC 2023」

東京公演

2023年8月19日（土）/ 20日（日）ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

一般発売日：5月27日（土）10:00~

1DAYチケット：¥18500円（税込）

2DAYチケット：¥34000円（税込・枚数限定）

プラチナチケット：¥32000円（税込・枚数限定）※サマソニ1DAY+プラチナ特典

プラチナ特典：専用ヴューイングエリア/専用ラウンジ/専用クローク/グッズ売り場ファストレーン/ウェルカムドリンク/会場間専用シャトルバス

先行販売（CREATIVEMAN 3A会員・CREATIVEMANモバイル会員）

割引2DAYチケット：¥33000円（税込・枚数限定） ※予定数に達し次第終了します。

受付期間：2月1日（水）12:00~2月10日（金）18:00（先着受付）

割引1DAYチケット：¥18000円（税込・枚数限定）

割引プラチナチケット：¥31000円（税込・枚数限定）

受付期間：後日発表

先行販売（オフィシャル先行）

2DAYチケット抽選特典：2月14日（火）12:00~（予定枚数に達し次第終了）

チケット全額キャッシュバック

2024年サマソニ東京ご招待券

近隣ホテル1泊2日宿泊券（2名1室）

1DAYチケット・プラチナチケット抽選特典：

チケット全額キャッシュバック

プラチナアップグレード（1DAY対象）

ボックスシート券￥（プラチナ対象）

ソニックーポン 3000円分（500円×6枚）

フード&ドリンク券

サマソニスペシャルGIFTセット

イープラス：https://eplus.jp/ss/

ローチケ：https://l-tike.com/concert/summersonic/

大阪公演

2023年8月19日（土）/ 20日（日）舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）

一般発売日：5月27日（土）10:00~

1DAYチケット：¥16000円（税込）

2DAYチケット：¥30000円（税込・枚数限定）

プラチナチケット：¥27000円（税込・枚数限定）※サマソニ1DAY+プラチナ特典

プラチナ特典：専用ヴューイングエリア/専用ラウンジ/専用クローク/グッズ売り場ファストレーン/ウェルカムドリンク

先行販売（CREATIVEMAN 3A会員・CREATIVEMANモバイル会員）

割引2DAYチケット：¥29000円（税込・枚数限定） ※予定数に達し次第終了します。

受付期間：2月1日（水）12:00~2月10日（金）18:00（先着受付）

割引1DAYチケット：¥15500円（税込・枚数限定）

割引プラチナチケット：¥26000円（税込・枚数限定）

受付期間：後日発表

先行販売（オフィシャル先行）

2DAYチケット抽選特典：2月14日（火）12:00~（予定枚数に達し次第終了）

チケット代全額キャッシュバック

2024年サマソニ大阪ご招待券

近隣ホテル1泊2日宿泊券（2名1室）

1DAYチケット・プラチナチケット抽選特典：

チケット全額キャッシュバック

プラチナアップグレード（1DAY対象）

ソニックーポン 3000円分（500円×6枚）

フード&ドリンク券

サマソニスペシャルGIFTセット

イープラス：https://eplus.jp/ss/

ローチケ：https://l-tike.com/concert/summersonic/

Official Site：www.summersonic.com