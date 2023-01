1970年代のナイトクラブシーンがモチーフ

アディダス ジャパンのストリートスポーツウエアブランド「adidas Originals (アディダス オリジナルス)」は、未来の世代に向けたコレクション「Stan Smith Styled with Blue Version」をアディダス アプリ、オンラインショップ、直営店にて発売開始。

Stan Smith Styled with Blue Versionは、2023年春夏シーズンのコレクション。レトロなスタイルにインスピレーションを得て、1970年代のナイトクラブシーンをモチーフに数々のシグネチャールックを取り入れながら未来に向けたデザインへと刷新されています。



STAN SMITH STYLED WITH BLUE VERSIONイメージ

同コレクションでは、ブランドを象徴するアイコンシューズ「Stan Smith(スタンスミス)」とアパレルコレクション「Blue Version(ブルーバージョン)」とのコーディネートにより、シンプルな美意識とかつてないダイナミズムが共鳴し合う内容となっています。



「「Stan Smith Recon」(20,900円)、「Stan Smith Millencon W」(15,400円)

今回は、流れるようなラインとボリューム感でアップデートした新たな「Stan Smith Millencon(スタンスミス ミレンコン)」のほか、コンテンポラリーかつミニマルな「Stan Smith Recon(スタンスミス リコン)」も登場。



BLUE VERSIONのアイテム一例



直営店限定のアイテムも

スパンコールをあしらったトラックトップやショートパンツ、アディダスのアイコンともいえるサンティアゴのカットラインから着想を得たボディスーツなど、一部直営店限定のアイテムも揃います。



パートナーへのプレゼントや、ふたりおそろいのアイテムとしてもオススメです。

