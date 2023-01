うるうる瞳のサンリオキャラクターズにキュン！ サンキューマートと初コラボ

「シナモロール」や「ハンギョドン」のうるうるとした瞳がかわいい「エモきゅん」シリーズとサンキューマートが初のコラボレーション! バレンタインにピッタリなエモくてきゅんとするデザインで、2月上旬より登場する。

サンリオの「エモきゅん」シリーズは、うるうるの瞳がかわいい、エモくてきゅんとしてしまうような尊さを持つデザインで、「ハローキティ」「マイメロディ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」「ポチャッコ」「ハンギョドン」「バッドばつ丸」の8キャラクターが登場。

うるうるの瞳とパステルカラーのハートを持ったサンリオキャラクターたちがキュートで、バレンタインやホワイトデーといったイベントがあるこの季節にピッタリのデザインだ。

サンキューマートでは、可愛すぎるデザインに ”きゅん” がとまらない全19アイテムが登場。

今回がサンキューマート初展開となる「メモパッド」は、3デザインのメモパッドがそれぞれ30枚ずつ入っており、たっぷり使える計90枚入り。キャラクター形にくり抜いたダイカット仕様で、デスクでのメモにピッタリな80×80mmサイズだ。

また、ぷにぷにとしたジェルビーズが入ったキーホルダーは、つい触り続けてしまう病みつきになりそうな感触で、スクールバックに付けるとパステルカラーが映えて可愛い♪

お部屋の雰囲気がパッと明るくなるようなインテリア系のアイテムから、常に持ち歩いて使える雑貨、文具など豊富なラインナップ!

サンキューマートでしか手に入らない限定アイテムをぜひゲットしてみて♪

(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L635588