THE LAST ROCKSTARSの米国公演オープニングアクトにBAND-MAID決定

THE LAST ROCKSTARが2月3日より開催するの初ライブ『THE LAST ROCKSTARS Live Debut 2023 Tokyo – New York – Los Angeles』米国公演のオープニングアクトに、BAND-MAIDが出演することが決定した。

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVIによるスーパーバンド・THE LAST ROCKSTARS。2月4日のNY公演、2月10日のLA公演がすべて完売したことを受け、2月3日にNY公演が追加されており、BAND-MAIDは米国3公演すべてに出演する。

【写真を見る】バンド結成時の会見の様子

昨年2022年は約2万人動員の単独アメリカツアーを成功させたばかりのBAND-MAID。2023年は結成10周年となり「BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR」を開催。3月から国内でスタートするのを皮切りに5月、8月にはアメリカでもライブを開催。11月26日にはツアーファイナルとして単独公演では自身最大規模の横浜アリーナでの開催が決定している。BAND-MAIDは、先日発表されたフロリダでの「WELCOME TO ROCKVILLE」に続き、5月は既に2本の米国フェス出演が決定するなど、米国大型フェスにも多数出演が予定されている。

<ライブ情報>

THE LAST ROCKSTARS米国公演

主催:LIVE NATION

2023年2月3日(金)NY Hammerstein Ballroom

開場 19:00 開演 20:00 ※追加公演決定

https://www.ticketmaster.com/the-last-rockstars-live-debut-2023-new-york-new-york-02-03-2023/event/00005D8696D91717

2023年2月4日(土)NY Hammerstein Ballroom

開場 19:00 開演 20:00 (Sold Out!)

2023年2月10日(金)LA Hollywood Palladium

開場 19:00 開演 20:00 (Sold Out!)

WOWOW番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/thelastrockstars/

LIVE VIEWING情報サイト

https://liveviewing.jp/thelastrockstars/

THE LAST ROCKSTARS Official Site:https://thelastrockstars.net

BAND-MAID OFFICIAL HP https://bandmaid.tokyo