【PEANUTS×ロクシタン】第3弾はスヌーピーたちが戯れるシアバター

『PEANUTS(ピーナッツ)』と、南仏プロヴァンス生まれのコスメティックブランド・ロクシタンとのコラボレーションアイテム第3弾が登場! 限定デザインのパッケージがキュートなラインナップをチェック♪

『PEANUTS』は、主人公チャーリー・ブラウンとその飼い犬のビーグル犬・スヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた新聞連載コミック。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。

そんなスヌーピーたちとロクシタン3度目のコラボレーションのキーワードは「TAKE CARE」。「TAKE CARE OF YOURSELF」をテーマに2022年12月に発売されたハンドケアアイテム、「TAKE CARE OF THE EARTH」をテーマに2023年1月25日より発売となったヘアケアシリーズに続く第3弾が展開する。

今回のテーマは「TAKE CARE OF EACH OTHER」で、100%自然由来で保湿力も高いシリーズとして愛用者も多い、シアバターやシアのハンドクリームのキットが2種。現在は先着にて予約受付中で、2月15日から全国のロクシタン店舗と公式通販サイトにて数量限定で発売となる。

ミニシアバターが3個セットになっている「SNOOPY シアバター トリオ」は、兄妹のチャーリー・ブラウンとサリー、スヌーピーと親友のウッドストック、ルーシーとスヌーピーが、それぞれお互いを思いやる優しいイラストとなっていて、パッケージを見ているだけでも癒されそう♪

「SNOOPY ベストセラーキット」は、ミニサイズのシアバターとシア ハンドクリームがセットとなっていて、シアバターのほうはサリーが片思いの相手・ライナスを、ハンドクリームのほうはチャーリー・ブラウンがスヌーピーの頭をナデナデする姿にほっこりするイラストとなっている。

それぞれスヌーピーと仲間たちが描かれた、キュートなボックスに入っているのも嬉しいポイント! 大切な人へ贈ったり仲間とシェアしたりして、スヌーピーたちと一緒にみんなで笑顔になっちゃおう♪

