「片思い 暗恋(AN LIAN)」1巻が、本日1月25日に発売された。中国のマンガスタジオ「幕星社」所属の作家・吉川流による、累計PV数4.6億を誇る作品だ。

主人公は安予哲(アンユージャ)、百霊(バイリン)という同じクラスに通う高校生男女。2人はお互いに相手の気持ちを確かめられず、もどかしい片思いを続けているが……。日本語版はフルカラーの縦スクロールマンガを扱うKADOKAWAのレーベル・タテスクコミックの作品として、串山大による翻訳のもと、ComicWalkerほかにて発表されている。アニメイトでは1巻の購入特典としてミニ色紙が用意された。

(c) Ji Chuan Liu 2021 First published in China in 2021 by Mosspaca Studio Co.,Ltd. Japanese translation rights arranged with Guangzhou Tianwen Kadokawa Animation & Comics Co., Ltd., Guangzhou.