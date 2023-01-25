冬の日比谷野音でヒップホップフェス開催、SKY-HI、Jin Doggら出演

ヒップホップフェス「FUYU NO YAON」が、2023年2月18日に日比谷野外大音楽堂にて開催されることが発表された。
第一弾出演者として発表されたのは、SKY-HI、Jin Dogg、C.O.S.A.、ralph、STARKIDS、JUBEE（CreativeDrugStore）、JUBEEのfeaturing GUESTとしてCYBER RUI、HIYADAM、in-d（CrescentDrugStore）。
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また、chelmico、漢 a.k.a. GAMI、K DUB SHINE、Campanella、homarelanka、JNKMN（YENTOWN）、PETZ（YENTOWN）、SUSHIBOYS、LANA、釈迦坊主、18scott、山田ギャル神宮、DJ 原島"ど真ん中"宙芳の出演も決定。なお、K DUB SHINE、Campanella、homarelanka、JNKMN（YENTOWN）、PETZ（YENTOWN）、釈迦坊主、山田ギャル神宮、18scottはショットライブでの出演を予定している。
イープラスでは本日からチケットの先行販売を開始、25歳以下は2980円で楽しむことができる。
＜イベント情報＞
FUYU NO YAON
2023年2月18日（土）日比谷野外大音楽堂
時間：OPEN／START14:45
数量限定S席：¥9980（税込）
A自由席：¥5980（税込）
U-25 A自由席：¥2980（税込）
入場時に身分証明書提示必須
未成年入場可能
お問い合わせ:クリエイティブマンプロダクション
03-3499-6669（月・水・金 12:00〜16:00）
第一弾出演アーティスト
HEAD LINER
SKY-HI
C.O.S.A.
Jin Dogg
ralph
STARKIDS
JUBEE（CreativeDrugStore）
featuring GUEST
CYBER RUI
HIYADAM
in-d（CreativeDrugStore）
SPECIAL LIVE
chelmico
Gottz & MUD（KANDYTOWN）
漢 a.k.a. GAMI
LANA
SUSHIBOYS
SHOT LIVE
K DUB SHINE
Campanella
homalelanka
JNKMN（YENTOWN）
PETZ（YENTOWN）
釈迦坊主
山田ギャル神宮
18scott
DJ 原島"ど真ん中"宙芳
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イープラス https://eplus.jp/yaon/