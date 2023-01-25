冬の日比谷野音でヒップホップフェス開催、SKY-HI、Jin Doggら出演

ヒップホップフェス「FUYU NO YAON」が、2023年2月18日に日比谷野外大音楽堂にて開催されることが発表された。

第一弾出演者として発表されたのは、SKY-HI、Jin Dogg、C.O.S.A.、ralph、STARKIDS、JUBEE（CreativeDrugStore）、JUBEEのfeaturing GUESTとしてCYBER RUI、HIYADAM、in-d（CrescentDrugStore）。

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また、chelmico、漢 a.k.a. GAMI、K DUB SHINE、Campanella、homarelanka、JNKMN（YENTOWN）、PETZ（YENTOWN）、SUSHIBOYS、LANA、釈迦坊主、18scott、山田ギャル神宮、DJ 原島"ど真ん中"宙芳の出演も決定。なお、K DUB SHINE、Campanella、homarelanka、JNKMN（YENTOWN）、PETZ（YENTOWN）、釈迦坊主、山田ギャル神宮、18scottはショットライブでの出演を予定している。

イープラスでは本日からチケットの先行販売を開始、25歳以下は2980円で楽しむことができる。

＜イベント情報＞

FUYU NO YAON

2023年2月18日（土）日比谷野外大音楽堂

時間：OPEN／START14:45

数量限定S席：¥9980（税込）　　

A自由席：¥5980（税込）　

U-25 A自由席：¥2980（税込）

入場時に身分証明書提示必須

未成年入場可能

お問い合わせ:クリエイティブマンプロダクション　

03-3499-6669（月・水・金　12:00〜16:00）

https://www.creativeman.co.jp

第一弾出演アーティスト

HEAD LINER

SKY-HI

C.O.S.A.

Jin Dogg

ralph

STARKIDS

JUBEE（CreativeDrugStore）

featuring GUEST

CYBER RUI

HIYADAM

in-d（CreativeDrugStore）

SPECIAL LIVE

chelmico

Gottz & MUD（KANDYTOWN）

漢 a.k.a. GAMI

LANA

SUSHIBOYS

SHOT LIVE

K DUB SHINE

Campanella

homalelanka

JNKMN（YENTOWN）

PETZ（YENTOWN）

釈迦坊主

山田ギャル神宮

18scott

DJ 原島"ど真ん中"宙芳

and more...

イープラス　https://eplus.jp/yaon/