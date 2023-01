景井ひな「すごいお世話になってる」10代の好きな芸人TOP3には共演者も！

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。1月24日(火)の放送では、10代のトレンドを探る企画『ビューひな総研トレンドランキング』をお届けしました。今回のテーマは、「好きな芸人」です。景井所長の予想と10代リスナーの投票結果を紹介します。景井:『ビューひな総研トレンドランキング』では、さまざまなテーマでみんなから意見を募集して、ビューひな総研オリジナルのトレンドランキングを作っています。今回募集していたランキングテーマは……好きな芸人! みんなから届いた回答を集計してできたランキングトップ3を発表していきます。ちなみに、私、所長の推しは、吉本の“たくろう”さんというコンビです。これまでにも「たくろう、たくろう」ってずっと言ってきましたから、ランキングの3位には入ってたいなって思います!まぁでも……1位となると、かまいたちさん、霜降り明星さん、ずっと好感度が高い芸人さんのサンドウィッチマンさん……そのあたりの方が入ってくるんじゃないかなとは思っております! それでは発表していきます。【リスナーのおすすめコメント:私はネルソンズが大好きです! 毎年いろんな大学の学祭に出演されていますが、車で2時間以内だったら絶対見に行ってる! というくらい好きです! 推しは和田まんじゅうさんなのですが、ルックスを最大限に発揮した一発芸に、コントのキャラクターが大好きです。私が特に好きな一発芸は、ピチピチのダウンジャケットを手を使わず踏ん張るだけで指定された色のボタンを外すというものです。その成功率の低さとダウンジャケットのピチピチさは、腹筋崩壊もんです……(笑)】(16歳)景井:あー! 私も大好き! キングオブコントに出て、ツイッターでもすごい話題になってましたね。私も和田まんじゅうさん推しなの! すごいヤンキーみたいになりきってめっちゃキレるっていうコントがあるんだけど、それがすっごい好きです。ネルソンズさんかぁ……! 知ってて当てれなかったのめっちゃ悔しい。一応私、お笑い大好きって言ってるからさぁ。悔しい! 当てれたよっ!【リスナーのおすすめコメント:私が1番好きな芸人は、ニューヨークさんです! 理由は、初めて生で漫才を見た芸人さんだからです! 私は、去年10月に初めて吉本新喜劇を見に行きました。その日の寄席に、ニューヨークさんが出てきたんです! マイク1本と身ひとつで会場を湧かせている姿は、キラキラしていてとてもかっこよかったです!】(15歳)景井:なーるーほーど! 私、ニューヨークさんとたくさん共演してます(笑)。『アッコにおまかせ!』でも、すごいお世話になってる芸人さんです。普段お仕事で会ってたからこそ、当てれなかったの悔しい~!……ってなると、1位誰だ? 最近だとM-1がありましたけど……私的には、関西にいた時から見てた“さや香”さんがすごい好きなんです。さや香さん来るんじゃない? どうでしょう!?【リスナーのおすすめコメント:僕の好きな芸人は千鳥さんです。理由は、大悟さんのボケとノブさんの爽快なツッコミ、「わしゃ~」とか「○○じゃ!」の口調がめっちゃおもしろくて、いつ見ても笑えるので千鳥が好きです!】(15歳)景井:いや……「ちょっと待てぃ!!」だよ~! (予想には)千鳥説もあったのよ。あったんだけど……悔しいなぁ。もうド定番におもしろいですし、私は千鳥さんのロケが特に好きですね。千鳥さんにロケをやらせたら、百発百中ってレベルでめちゃくちゃおもしろい! 私ね、『相席食堂』に出たいんですよね~。ノブさん、大悟さんに“ちょっと待てぃボタン”を押されてみたいです。ハードルは高いですけど……(笑)。そっかぁ、10代の子たちは今この方々を見てるんですね。なるほど! “たくろう”も見てください! お願いします(笑)。投票してくれた生徒のみんな、ありがとうございました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/