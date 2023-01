『チ。―地球の運動について―』『怪獣8号』『PPPPPP』…10代のおすすめマンガを紹介

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月24日(火)は、『2023年、このマンガ読んでないのヤバイよ!』と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、リスナーがおすすめするマンガの感想を伝えました。こもり校長:今日(24日に)、書店員を中心とした各界のマンガ好き選考員が、今一番おもしろいマンガを選ぶ『マンガ大賞2023』の一次選考がおこなわれました。ノミネートされた11作品を見たんだけど、思ったよりも知っている作品が少なくて……4作品しか知らなかったな。俺は集英社のマンガが好きだから、『あかね噺』『さよなら絵梨』『正反対な君と僕』『タコピーの原罪』は知ってるんだけど。でもこういう大賞があると、「こんな作品があるんだ」と出会えるからいいよね。今夜は、マンガの授業です。キミのイチオシのマンガを紹介してほしい!【『チ。―地球の運動について―』(作・魚豊)です。今年読んでドはまりしました。地動説が宗教的に禁忌となっているとされた15世紀P王国某所で、地動説を追い求める人々の話です。信じるものや信念、感動を残すために、命を懸ける人々の様子が胸を打ちます。拷問の生々しい場面やどうにもあともう一歩で上手くいかないという場面が多いだけに、少しでもいい方向に展開した時の嬉しさや達成感が半端ないです! あとは、知的な話をしているのに、たまに「もう何かヤバイ」とか語彙力がなくなったみたいな表現になったりするところが拍子抜けする感じで面白いです。登場人物もみんな魅力的です。私は3巻から出てくるヨレンタちゃんが好きです。自分が学びたいことが自由に学べる今の時代に、心底感謝したくなる作品です。アニメ化がとても楽しみです!】(15歳)こもり校長:この作品は、俺もおすすめされたことがあって読んだことがあるよ。たしかに、ちょっと難しい話ではあるのよ。でも、“人に何かを伝えることとは”とか、“圧力なるものと戦うためには”とか……真正面から戦うだけではダメなんだ、みたいなことで知恵を振り絞って戦っていくみたいな。人間模様みたいなものも見れておもしろいし、物語が進んでいくにつれてキャラクターも出てくるから、そこに魅了されたのは共感できるな。おもしろいので、読んでみてください。【絶対に『怪獣8号』(作・松本直也)は読んでほしいです! 出てくる人みんなかっこよくて、応援したくなります! ちなみにこの漫画を読むと、大阪・関西万博の公式キャラクターであるミャクミャクくんが、あのキャラにしか見えなくて笑ってます(笑)】(17歳)こもり校長:俺も『少年ジャンプ+』で読んでるけど、ミャクミャクくんに似ているキャラクターなんて出てくるかなぁ? あれかな? しゃべる怪獣のことを言っているのかもね……これから読もうとしている生徒はごめんね(笑)。そういう怪獣が出てくるんだけど、でもまだこれはネタバレじゃないから! それともあれかな? 最初に、あの、主人公に……入ってくる……ヤツかもね。今、ギリギリのラインでしゃべってます(笑)。でも、この作品はおもしろいよ! アニメ化も決まっているし、バトル漫画だからどういう感じになるのか楽しみですね。この日の放送では4人のリスナーと電話をつなぎ、それぞれがおすすめするマンガの・『PPPPPP』(作・マポロ3号)・『神クズ☆アイドル』(作・いそふらぼん肘樹)・『うるわしの宵の月』(作・やまもり三香)・『金色のガッシュ!!』(作・雷句誠)の魅力をこもり校長に伝えました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/