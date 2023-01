THE LAST ROCKSTARSのツアー「THE LAST ROCKSTARS Live Debut 2023 Tokyo - New York - Los Angeles」のアメリカ3公演に、オープニングアクトとしてBAND-MAIDが出演することが発表された。

THE LAST ROCKSTARSは1月26日からツアーの日本公演を開催。アメリカ公演は2月3、4日にアメリカ・ニューヨークのHammerstein Ballroom、2月10日にアメリカ・ロサンゼルスのHollywood Palladiumで行われる。

THE LAST ROCKSTARS Live Debut 2023 Tokyo - New York - Los Angeles

2023年1月26日(木)東京都 有明アリーナ

2023年1月27日(金)東京都 有明アリーナ

2023年1月29日(日)東京都 東京ガーデンシアター

2023年1月30日(月)東京都 東京ガーデンシアター

2023年2月3日(金)アメリカ ニューヨーク州Hammerstein Ballroom

2023年2月4日(土)アメリカ ニューヨーク州Hammerstein Ballroom

2023年2月10日(金)アメリカ カリフォルニア州Hollywood Palladium