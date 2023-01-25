設立2周年を迎えるSKY-HI主宰のマネジメント／レーベル「BMSG」が、2022年9月17日・18日の2日間に渡り富士急ハイランド コニファーフォレストにて開催した最大規模の音楽フェス「BMSG FES22」のDVD/Blu-rayが2023年1月25日にリリースされた。
BMSGメンバー総勢15名ーーSKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、Aile The Shota、edhiii boi、RAN、REIKO、RUI、TAIKIが集結し、「新章突入」というイベントのキーワードや「これは全て、今後への壮大な前振りにすぎません」というSKY-HIの言葉などBMSGの大きな節目となることを予感させ、日本全国から2日間で約3万人のオーディエンスがコニファーフォレストに集った本イベント。
そんな音楽シーンを更新したフェスでのライブパフォーマンス映像がDVD/Blu-ray化。特典映像としてバックステージを追ったオフショットも収録。現在、YouTubeでは映像を約12分にまとめたダイジェスト映像も公開されている。
【動画を見る】BMSG FES22 (DVD/Blu-ray) -Digest-
＜リリース情報＞
BMSG ALLSTARS
『BMSG FES22』
発売中
https://bmsg.tokyo/topic/bmsgfes22_dvd-bluray/
◆DVD3枚組（スマプラ対応）
品番：AVBD-27624～6
価格：￥8000（税抜）
初回封入特典：ジャケットサイズステッカー
◆Blu-ray2枚組（スマプラ対応）
品番：AVXD-27627～8
価格：￥8000（税抜）
初回封入特典：ジャケットサイズステッカー
◆BMSG MUSIC SHOP限定盤
DVD3枚組（スマプラ対応）
品番：AVB1-27629～31
価格：￥11000（税抜）
三方背仕様
◆BMSG MUSIC SHOP限定盤
Blu-ray2枚組（スマプラ対応）
品番：AVX1-27632～3
価格：￥11000（税抜）
三方背仕様
=収録内容=
▼本編（BMSG MUSIC SHOP限定盤と通常盤共通）
1. Brave Generation
2. Brave Generation -BMSG United Remix-
3. Snatchaway
4. ナナイロホリデー
5. Mr. Psycho
6. PANIC!
7. JUST NOISE
8. BABEL
9. WAGAMAMA MONDAIJI
10. 独創ファンタジスタ
11. HAPPY TEARS
12. THANKS, ALL MY TEARS
13. 118
14. Anytime, Anywhere
15. Nightmare
16. No Cap Navy
17. Thinkin bout you
18. 常懐
19. so so good
20. Like This
21. IMA
22. AURORA TOKIO
23. Tiger Style
24. I am
25. スマイルドロップ
26. 愛ブルーム
27. Skys The Limit
28. 何様
29. Double Down
30. Seaside Bound
31. Fly Without Wings
32. Sexual Healing
33. Bare-Bare
34. Tumbler
35. 14th Syndrome
36. One More Day
37. SOBER ROCK -Remix-
38. カミツレベルベット
39. To The First
40. Shining One
41. Be Free
42. Move On
43. Betrayal Game
44. Scream
45. Dont Wake Me Up feat. BE:FIRST
46. Message
47. Kick Start
48. Grateful Pain
49. Bye-Good-Bye
50. Gifted.
51. New Chapter
▼特典映像
BMSG FES22 -Behind The Scenes-
・BMSG MUSIC SHOP限定盤：約70分
・通常盤：約30分
▼BMSG MUSIC SHOP限定盤にのみ収録
・Snatchaway -Float Camera-
・ナナイロホリデー -Float Camera-
・Mr. Psycho -Float Camera-
BMSG Official Website : https://bmsg.tokyo/