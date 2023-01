設立2周年を迎えるSKY-HI主宰のマネジメント/レーベル「BMSG」が、2022年9月17日・18日の2日間に渡り富士急ハイランド コニファーフォレストにて開催した最大規模の音楽フェス「BMSG FES22」のDVD/Blu-rayが2023年1月25日にリリースされた。

BMSGメンバー総勢15名ーーSKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、Aile The Shota、edhiii boi、RAN、REIKO、RUI、TAIKIが集結し、「新章突入」というイベントのキーワードや「これは全て、今後への壮大な前振りにすぎません」というSKY-HIの言葉などBMSGの大きな節目となることを予感させ、日本全国から2日間で約3万人のオーディエンスがコニファーフォレストに集った本イベント。

【写真で振り返る】『BMSG FES22』ライブ写真まとめ

そんな音楽シーンを更新したフェスでのライブパフォーマンス映像がDVD/Blu-ray化。特典映像としてバックステージを追ったオフショットも収録。現在、YouTubeでは映像を約12分にまとめたダイジェスト映像も公開されている。

【動画を見る】BMSG FES22 (DVD/Blu-ray) -Digest-

<リリース情報>

BMSG ALLSTARS

『BMSG FES22』

発売中

https://bmsg.tokyo/topic/bmsgfes22_dvd-bluray/

◆DVD3枚組(スマプラ対応)

品番:AVBD-27624~6

価格:¥8000(税抜)

初回封入特典:ジャケットサイズステッカー

◆Blu-ray2枚組(スマプラ対応)

品番:AVXD-27627~8

価格:¥8000(税抜)

初回封入特典:ジャケットサイズステッカー

◆BMSG MUSIC SHOP限定盤

DVD3枚組(スマプラ対応)

品番:AVB1-27629~31

価格:¥11000(税抜)

三方背仕様

◆BMSG MUSIC SHOP限定盤

Blu-ray2枚組(スマプラ対応)

品番:AVX1-27632~3

価格:¥11000(税抜)

三方背仕様

=収録内容=

▼本編(BMSG MUSIC SHOP限定盤と通常盤共通)

1. Brave Generation

2. Brave Generation -BMSG United Remix-

3. Snatchaway

4. ナナイロホリデー

5. Mr. Psycho

6. PANIC!

7. JUST NOISE

8. BABEL

9. WAGAMAMA MONDAIJI

10. 独創ファンタジスタ

11. HAPPY TEARS

12. THANKS, ALL MY TEARS

13. 118

14. Anytime, Anywhere

15. Nightmare

16. No Cap Navy

17. Thinkin bout you

18. 常懐

19. so so good

20. Like This

21. IMA

22. AURORA TOKIO

23. Tiger Style

24. I am

25. スマイルドロップ

26. 愛ブルーム

27. Skys The Limit

28. 何様

29. Double Down

30. Seaside Bound

31. Fly Without Wings

32. Sexual Healing

33. Bare-Bare

34. Tumbler

35. 14th Syndrome

36. One More Day

37. SOBER ROCK -Remix-

38. カミツレベルベット

39. To The First

40. Shining One

41. Be Free

42. Move On

43. Betrayal Game

44. Scream

45. Dont Wake Me Up feat. BE:FIRST

46. Message

47. Kick Start

48. Grateful Pain

49. Bye-Good-Bye

50. Gifted.

51. New Chapter

▼特典映像

BMSG FES22 -Behind The Scenes-

・BMSG MUSIC SHOP限定盤:約70分

・通常盤:約30分

▼BMSG MUSIC SHOP限定盤にのみ収録

・Snatchaway -Float Camera-

・ナナイロホリデー -Float Camera-

・Mr. Psycho -Float Camera-

BMSG Official Website : https://bmsg.tokyo/