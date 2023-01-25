◆ ドラ1ルーキーのイヒネは筑後のC組

ソフトバンクは24日、『春季キャンプ2023 in Supported by スカパー！』のメンバー振り分けを発表した。

A組には、主力選手に加えて、3シーズンぶりに日本球界に復帰する有原航平投手や、FA移籍した嶺井博希選手、近藤健介選手ら新戦力もA組スタート。

昨秋のドラフト会議を経て入団したルーキーからは、ドラフト2位の大津亮介投手（日本製鉄鹿島）、同3位の生海選手（東北福祉大）、同5位の松本晴投手（亜細亜大）の3人がA組のメンバーに名を連ねた。

A組とB組は宮崎、C組は筑後で、それぞれ2月1日にキャンプイン予定。今回発表されたメンバーの一覧は以下の通り。

◆ ソフトバンク春季キャンプ参加メンバー

▼ A組（宮崎）

＜投手 22人＞

津森宥紀、又吉克樹、東浜巨、有原航平、甲斐野央、和田毅、大津亮介、ガンケル、高橋礼、石川柊太、椎野新、森唯斗、杉山一樹、大関友久、藤井皓哉、松本晴、板東湧梧、泉圭輔、オスナ、嘉弥真新也、松本裕樹、笠谷俊介

＜捕手 4人＞

嶺井博希、甲斐拓也、谷川原健太、渡邉陸

＜内野手 9人＞

川瀬晃、ガルビス、アストゥディーヨ、今宮健太、牧原大成、三森大貴、周東佑京、リチャード、野村勇

＜外野手 9人＞

近藤健介、中村晃、柳田悠岐、ホーキンス、栗原陵矢、佐藤直樹、正木智也、柳町達、生海

▼ B組（宮崎）

＜投手 15人＞

風間球打、武田翔太、尾形崇斗、髙橋純平、田浦文丸、古川侑利、田上奏大、中村亮太、重田倫明、三浦瑞樹、フェリックス、村上舜、ロドリゲス、渡邊佑樹、木村光

＜捕手 3人＞

牧原巧汰、海野隆司、九鬼隆平

＜内野手 8人＞

増田珠、井上朋也、川原田純平、野村大樹、緒方理貢、伊藤大将、勝連大稀、三代祥貴

＜外野手 5人＞

笹川吉康、上林誠知、水谷瞬、川村友斗、仲田慶介

※上記以外の選手はC組（筑後）、またはリハビリ組。