そのお尻、可愛すぎ注意♪ ベルメゾンのディズニーアイテムで赤ちゃんプリティ倍増！

ハイハイの可愛さが倍増しちゃう、ベルメゾンの大人気シリーズ「#おしりキャラクター」シリーズにディズニーキャラクターが仲間入り♪ プリンセスになりきれたり、お尻がディズニーキャラに彩られたり、可愛いベビーアイテムをご紹介します。

ディズニーキャラクターをモチーフにした「ベルメゾンのディズニーベビーグッズ」が、Disney Fantasy Shop(ディズニーファンタジーショップ)限定で2023年1月27日(金)より新発売決定!

本アイテムは「赤ちゃんがさらに可愛くなる」をコンセプトにディズニーキャラクターを用いたベルメゾンオリジナル商品だ。

今回は、ハイハイしている後ろ姿が可愛い「#おしりキャラクター」のカエルロンパース、まるで赤ちゃんが喋っているように見える吹き出しスタイ付きカエルロンパースなど、3種のベビー服が展開される。

特にお尻の部分にキャラクターがデザインされている「#おしりキャラクター」シリーズは、ハイハイしている赤ちゃんの後ろ姿が「可愛すぎる!」「写真を撮らずにはいられない!」とのお声があがる、人気アイテム。そんな「#おしりキャラクター」のディズニーシリーズからミッキーマウス、ミニーマウス、くまのプーさん、チップの4キャラクターがデザインされた新しいバージョンが登場しちゃうので、お孫さんや出産祝いのギフトとしてもオススメです♪

赤ちゃんが身につけるものは優しい素材を選びたいもの。本アイテムは身頃は綿100%で着心地がよく、伸縮性もあり、動きやすく、作りや素材まで赤ちゃんのことを考えられているのがうれしい。

また、保育園や幼稚園、お泊りやお出かけなどでのお着替えやオムツ替えも便利なスナップボタン付きで、名前が書き込めるネームタグも付属。

あると便利なちょっとした機能を備えつつ、デザイン性の高さと可愛らしさも楽しめるスグレモノです。

サイズはおしりキャラクターズのカエルロンパースとスタイ付きロンパースは60、70,80。

アリエル、ラプンツェルのドレスをイメージしたかぶりタイプのなりきりロンパースは70、80の2サイズ展開となっている。

赤ちゃんだからこその大変さを手助けしつつ、この時期ならではの可愛さと楽しさを倍増させてくれるベルメゾンの新作ベビーアパレル、ぜひチェックしてみてね。

※カエルロンパースとは、ベルメゾン独自の呼称でおしりにマチがあるロンパースを指す。

(C)Disney (C)Disney.Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.