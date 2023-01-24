雪森寧々原作によるTVアニメ「久保さんは僕（モブ）を許さない」第7話以降の放送・配信が延期されることが明らかに。4月に改めて第1話から放送を開始する。

1月よりAT-X、TOKYO MX、MBS、BS11で放送中の「久保さんは僕を許さない」。本日1月24日夜に第3話の放送を控えている。延期は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けてのもので、今後の放送・配信日時は公式サイト、公式Twitterなどで告知される。

TVアニメ「久保さんは僕を許さない」

スタッフ

原作：雪森寧々（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）

監督：古賀一臣

シリーズ構成・脚本：高橋悠也

キャラクターデザイン：齊藤佳子

総作画監督：齊藤佳子、相音光

美術監督：相原澄子

色彩設計：坂上康治

撮影監督：松井伸哉

編集：内田恵

音響監督：今泉雄一

音楽：夢見クジラ

音響効果：白石唯果

音響制作：グロービジョン

アニメーション制作：」PINE JAM

キャスト

久保渚咲：花澤香菜

白石純太：河西健吾

久保明菜：伊藤美来

久保沙貴：雨宮天

工藤葉月：加隈亜衣

平玉緒：竹達彩奈

(c)雪森寧々／集英社・久保さんは僕を許さない製作委員会