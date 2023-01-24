雪森寧々原作によるTVアニメ「久保さんは僕（モブ）を許さない」第7話以降の放送・配信が延期されることが明らかに。4月に改めて第1話から放送を開始する。
1月よりAT-X、TOKYO MX、MBS、BS11で放送中の「久保さんは僕を許さない」。本日1月24日夜に第3話の放送を控えている。延期は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けてのもので、今後の放送・配信日時は公式サイト、公式Twitterなどで告知される。
TVアニメ「久保さんは僕を許さない」
スタッフ
原作：雪森寧々（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）
監督：古賀一臣
シリーズ構成・脚本：高橋悠也
キャラクターデザイン：齊藤佳子
総作画監督：齊藤佳子、相音光
美術監督：相原澄子
色彩設計：坂上康治
撮影監督：松井伸哉
編集：内田恵
音響監督：今泉雄一
音楽：夢見クジラ
音響効果：白石唯果
音響制作：グロービジョン
アニメーション制作：」PINE JAM
キャスト
久保渚咲：花澤香菜
白石純太：河西健吾
久保明菜：伊藤美来
久保沙貴：雨宮天
工藤葉月：加隈亜衣
平玉緒：竹達彩奈
(c)雪森寧々／集英社・久保さんは僕を許さない製作委員会