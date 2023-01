GENERATIONS、KANA-BOON、マルシィ＆ぺえ元教頭の出演決定！「SCHOOL OF LOCK! 春の文化祭 キズナ祭 2023」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月23日(月)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、3月11日(土)に開催される番組イベント『SCHOOL OF LOCK! 春の文化祭 キズナ祭 2023 supported by Yamaha』の詳細を発表。出演アーティストとスペシャルゲストを紹介しました。こもり校長:僕がSCHOOL OF LOCK! にやってきてもうすぐ3年。時を同じくして、世界中が会いたい人に会えなくなりました。そろそろ生徒(リスナー)に直接会いたい! そういうチャンスを今年は作っていきたい! 僕らだけじゃなくて、同じラジオを聴いている全国の顔を知らない生徒と生徒が出会える場所を作りたい! これを、今年の目標にしたいと思っている。この目標を達成するために、久々にライブイベントを開催します!……ここまでは、すでに発表していることなんだけど、今夜はいろいろと追加で発表します!こもり校長:1組のゲストは発表済みですが、嬉しいのでもう1回言っちゃう(笑)。GENERATIONS先生ですよ! この発表は嬉しいんだけど、まだ現実味がないの。SCHOOL OF LOCK! を3年やってきて、生徒の前で初めて踊るのよ! GENERATIONS先生のライブに関してはスペシャルな企画も発表されています!こもり校長:2組目のライブアーティストは、KANA-BOON先生! SCHOOL OF LOCK! では、かつて“走る!! 体育の講師”として「KANA-BOON LOCKS!」でレギュラー授業を届けていました。KANA-BOON先生の楽曲は、イントロからアガる曲ばっかり! KANA-BOON先生の音色が直接聴けるのは、相当楽しみです! 「ずっと聴きたかったけど聴けなかった」という生徒も多いんじゃないかな。ライブで! 生で! KANA-BOON先生の音が聴ける! キズナ祭に来てくれるのは本当にありがたい! 楽しみだな~!こもり校長:3組目はマルシィ先生! 嬉しいね~。マルシィ先生は、去年の12月(2022年12月7日)に生放送教室に来てくれたばっかりの福岡発・3ピースロックバンドです。生放送教室に来てくれた時は、校長先生も「はじめまして」だったんだけど、とにかく3人の仲がものすごく良くて。それだけじゃなくて、このSCHOOL OF LOCK! に来たことをものすごく喜んでくれていました。曲中に「生徒としゃべっている感じいいよね」としゃべっていたりして、この瞬間をすごく楽しんでくれていることが伝わりました。「俺たちの声が生徒に届いているぜ!」という、あの和気あいあいとした感じを見て、本当にピュアな人たちだなという印象を持ちました。このキズナ祭でも、音楽で楽しい思い出を届けてくれると思います。ものすごく楽しみです!こもり校長:ライブではないんですが、このキズナ祭に参加してほしくて呼んじゃいました! このSCHOOL OF LOCK! の大切な仲間だし、生徒のみんなも直接会いたいと思う。(この発表に)本人は「このタイミングで……私!?」って言うと思うね。(2022年12月に退任した際には)散々あんなことになっていましたから。「泣いたらこんなことになるんだ……!」ということを、教えてくれた人です(笑)。「こもり+ぺえ」が揃う姿を生徒の前でなかなか見せることができなかったから、ここでぺえさんを呼びました。ぺえさんも「会えないまま終わった寂しさがある」と言っていたし、“教頭として”というところも見せられなかったし。「直接ぺえさんに会いたい、思いを伝えたい」という生徒もいると思うから、呼びました!ということで……GENERATIONS from EXILE TRIBE、KANA-BOON、マルシィ、そしてぺえ元教頭、MCは、僕・こもり校長。以上が、キズナ祭のラインナップです。日時:2023年3月11日(土)開場 15:00/開演 16:00場所:TACHIKAWA STAGE GARDEN(立川ステージガーデン)総合MC:こもり校長出演アーティスト:GENERATIONS from EXILE TRIBE、KANA-BOON、マルシィスペシャルゲスト:ぺえ元教頭入場料:1,000円(税込/お土産付き)チケット:ローソンチケットにて、先行抽選予約受付中(申し込み締め切り:1月31日(火)23:59)特設サイト:https://www.tfm.co.jp/lock/2023/kizuna/GENERATIONS from EXILE TRIBEの楽曲「チカラノカギリ」を、GENERATIONSと同じステージ上で演奏する10代のブラスバンドメンバーを募集中です。詳細は特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/2023/kizuna/)まで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/