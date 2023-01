景井ひな キャンパー宣言するもテントの値段に衝撃「こんなにするんだ!?」

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。1月23日(月)の放送では、以前の放送で話していた“キャンパー宣言”のその後と、2023年の抱負を書き初めで発表しました。景井:今日は2023年最初の授業! 先月(2022年12月26日)の授業で、『2022年はキャンプをやり残したから、2023年はキャンパーになります!』と宣言しましたが……一応、宣言する前にテントは見に行ってたんですよ。まだ実際には買ってないんですけど、値段に驚きましたね。「え? こんなにするんだ!?」という衝撃を感じつつ……。そもそも、なんで私がキャンプに興味を持ったかっていう話なんですけど……すごく仲のいい友達が、急に山ガールになりまして。その子のインスタを見てると、いっつも楽しそうにキャンプの写真をたくさんあげてるんですよ。なので、私の周りがキャンプにハマってたから、自然と私もキャンプに興味を持ったっていう感じですね。『キャンパーになります!』と言いましたが、キャンパーまでは正直無理ですね。趣味の一環のキャンプ! ゴリゴリのキャンパーになった友達を見てるので、ちょっと自分には無理だなとは思ってます(笑)。景井:そしてSCHOOL OF LOCK! の年始恒例の書き初め、私も書かせてもらいました。私が書いたのは『早起き』です。いままで生きてきた23年間早起きがひたすら苦手で、実家暮らしの時は親に起こされていたので……。いまも、仕事がない日はずっと寝ちゃってます。なので2023年は、早起きを頑張りたいなと思います!(早起きに)慣れとけば、キャンプに行った時も日の出を見れることができるんじゃないかということで、「早起きに慣れたい!」っていう思いもあります。書き初めをしている様子は、SCHOOL OF LOCK! の公式TikTokに投稿します。よかったらチェックしてください!この日の放送では、キャンプによく行くという14歳のリスナーと電話をつなぎ、その魅力を教えてもらう場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/