DeNAは24日、春季キャンプメンバーの振り分けを発表した。
新人ではドラフト1位の松尾汐恩捕手、同2位・吉野光樹投手、3位・林琢真内野手、5位・橋本達弥投手が宜野湾のA班スタート。WBC日本代表メンバーでは
牧秀悟内野手は宜野湾のA班スタートで、今永昇太投手は奄美のB班となる。
宜野湾春季キャンプ参加メンバーは以下の通り。
▼ 宜野湾春季キャンプ参加メンバー
【投手】
11 東 克樹
12 阪口皓亮
13 伊勢大夢
14 石田健大
16 大貫晋一
18 小園健太
19 山﨑康晃
20 坂本裕哉
22 入江大生
24 吉野光樹（新入団）
26 濵口遥大
27 上茶谷大河
30 三浦銀二
35 橋本達弥（新入団）
45 ガゼルマン
47 笠原祥太郎（新入団）
48 京山将弥
59 平良拳太郎
62 エスコバー
68 森原康平
92 宮城滝太
95 石川達也
ウェンデルケン（新入団）
【捕手】
5 松尾汐恩（新入団）
10 戸柱恭孝
29 伊藤 光
50 山本祐大
【内野手】
00 林 琢真（新入団）
2 牧 秀悟
6 森 敬斗
31 柴田竜拓
38 田中俊太
60 知野直人
98 京田陽太（新入団）
99 ソト
【外野手】
0 大田泰示
1 桑原将志
3 オースティン
7 佐野恵太
8 神里和毅
37 楠本泰史
61 蝦名達夫
63 関根大気
028 勝又温史
アンバギー（新入団）
（ニッポン放送ショウアップナイター）